Белый дом: отказа от технологий SpaceX из-за антисемитских постов Маска не будет

Власти США не собираются отказываться от технологий американской компании SpaceX из-за обвинений ее основателя Илона Маска в антисемитизме, сообщил в ходе своего брифинга в Белом доме координатор американского Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кирби

Фото: Leah Millis, Reuters Джон Кирби

Фото: Leah Millis, Reuters

«Эффективное партнерство между государственным и частным сектором приносит реальную пользу, когда речь идет об угрозах и вызовах национальной безопасности. Частный сектор предлагает инновации, от которых было бы глупо отказываться. И подобная ситуация со SpaceX не является исключением»,— пояснил американский чиновник.

При этом Джон Кирби подчеркнул, что опубликованные в соцсети X (экс-Twitter) посты Илона Маска с критикой евреев и Израиля, которые многие трактуют как проявление антисемитизма, вызывают «беспокойство» у Белого дома.

Некоммерческая организация Media Matters for America ранее заявила, что соцсеть X не блокирует посты, в которых, например, положительно говорится об Адольфе Гитлере. Кроме того, в соседстве с такими постами может оказаться реклама крупных корпораций. Сам господин Маск также подвергся критике, в том числе со стороны Белого дома, за то, что согласился с мнением одного из пользователей о том, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. На этом фоне сотрудничество с X приостановили крупнейшие рекламодатели — Apple и Walt Disney. Аналогичные решения приняли IBM, Warner Bros., Lionsgate, Paramount и Sony Pictures. Илон Маск пообещал подать «термоядерный иск» к Media Matters for America.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Шах, но не Маск».

Александр Кислов