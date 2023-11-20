Три года за два

Практически одновременно с принятием Госдумой закона об ужесточении контроля за трансфертным ценообразованием правительство внесло на рассмотрение палаты законопроект, меняющий и порядок назначения налоговыми органами проверок используемых бизнесом цен. Сейчас срок назначения проверки — два года с момента подачи уведомления о контролируемых сделках, но при уточнении данных он может продлеваться. Поправки отводят на назначение проверки стандартные для контрольной деятельности три года. То, что сроки теперь не будут сдвигаться из-за уточнений, эксперты считают благоприятным изменением для бизнеса, при этом они допускают усиление активности налоговиков в части допроверочного анализа используемых компаниями цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, меняющий порядок назначения проверок по трансфертному ценообразованию (ТЦО) в отношении сделок между взаимозависимыми лицами. Поправки вносятся во исполнение решения Конституционного суда (КС). Сейчас у налоговых органов, согласно ст. 105.17 НК РФ, есть два года на назначение проверки с момента подачи налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках. На практике же, если налогоплательщик уточняет информацию о сделках, этот срок отсчитывается заново. В июле КС предписал скорректировать норму НК, а до этого применять следующий подход: на назначение проверки есть два года со дня уведомления, в котором впервые приведены данные о сделках или содержатся существенные изменения информации. Если изменения несущественные, срок следует считать со дня первого уведомления.

В законопроекте, впрочем, предложено иное решение: с 2024 года проверки будут назначаться без учета даты получения уведомления о контролируемых сделках — положения о двухлетнем сроке исключаются. Но период, за который проверяется полнота уплаты налогов, сохраняется — теперь это последние три года.

Юристы сходятся в том, что проект дает налоговой службе «стандартные» три года на принятие решений о проверке. Как поясняет директор группы компаний Б1 Юрий Михайлов, это гармонизирует налоговое законодательство так, чтобы не было разночтений. Он добавляет, что российские правила ТЦО по сравнению с зарубежными в части сроков назначения проверок «значительно мягче по отношению к налогоплательщикам».

Впрочем, партнера налоговой практики МЭФ Legal Александра Ерасова, по его словам, удивляет то, что с учетом позиции КС сокращенный двухлетний срок вообще отменяется.

Теперь, поясняет руководитель группы по оказанию услуг в области ТЦО компании Kept Наталья Вальковская, подача уточнений не сдвигает сроки открытия проверки, и это «благоприятное изменение». Эксперт отмечает, что чем позже открыта проверка и выявлены отклонение цен и недоимка, тем больше пени. По словам Александра Ерасова, речь идет о крупных сделках, и пени порой составляют весьма существенную часть при уплате недоимок, что становится еще более чувствительным при высоком уровне ключевой ставки. Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков полагает, что изменения, скорее всего, отразятся на предпроверочной активности налоговой — возможно, большему количеству организаций будет предложено вне проверок доплатить налог из-за предполагаемого отклонения цен от рыночных.

Отметим, что изменения в НК предложены практически одновременно с ужесточением контроля за «трансфертными» сделками, что уже всерьез обеспокоило бизнес (см. “Ъ” от 3 ноября). Соответствующий закон в пятницу принят Госдумой сначала повторно во втором, а затем и в третьем чтении. Им расширяется круг взаимозависимых лиц — за счет контролирующих лиц и их контролируемых иностранных компаний (КИК), а также лиц, контролирующих одни и те же КИК, и организаций, подконтрольных близким родственникам. При этом не будут считаться контролируемыми сделки с экспортно-кредитными агентствами, а также подпадающие под контроль из-за приостановки положений соглашений об избежании двойного налогообложения.

Принятым законом вводится необходимость раскрытия цепочек перепродаж ряда товаров за пределами РФ и меняется подход к определению рыночных цен: вместо минимального значения рыночного интервала будет использоваться медианное. При этом повышается ответственность: например, штрафы за непредставление уведомлений о сделках и за недостоверные сведения увеличиваются с 5 тыс. до 100 тыс. руб., а в случае применения нерыночных цен разница с рыночной ценой будет признаваться выплатой дивидендов и облагаться налогом в 15%. Эти изменения должны вступить в силу с 2024 года. Однако при повторном втором чтении проекта появилось уточнение — «если иное не предусмотрено» актом президента.

Евгения Крючкова