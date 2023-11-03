Правительство избежало соглашений

Правительство одобрило законодательное закрепление приостановки с 8 августа 2023 года (то есть задним числом) большинства положений соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 «недружественными» странами. Понимая неоднозначность этого шага для российского бизнеса, Белый дом намерен несколько сгладить его последствия и обещает вернуть часть заложенных в соглашения льгот, отмена которых привела к появлению у компаний РФ дополнительного налогового бремени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для смягчения последствий приостановки налоговых соглашений Минфин заготовил предложения о возвращении ряда действовавших норм (на фото — заместитель главы ведомства Алексей Сазанов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Для смягчения последствий приостановки налоговых соглашений Минфин заготовил предложения о возвращении ряда действовавших норм (на фото — заместитель главы ведомства Алексей Сазанов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Для исполнения августовского указа Владимира Путина о частичной приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) правительство на заседании в четверг одобрило законопроект, закрепляющий это решение на законодательном уровне. Напомним, в качестве ответа на санкции, а также на решение Евросоюза включить Россию в черный список юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам, с 8 августа указом были приостановлено большинство положений СИДН с 38 недружественным странами, включая США, Великобританию и страны ЕС (см. “Ъ” от 9 августа).

Необходимость в правительственном документе вызвана тем, что, по закону «О международных соглашениях», действие международных договоров может быть приостановлено президентом в случаях, требующих принятия «безотлагательных мер» — но с информированием парламента и внесением в Госдуму соответствующего законопроекта. Одобренный в четверг на заседании проект дублирует положения указа. В частности, замораживаются пониженные или нулевые ставки налогов у источника — в отношении дивидендов будет применяться российская ставка в 15% (вместо указанной в соглашениях 5% или 10%), для роялти и процентов — 20% (вместо нулевой ставки). Поясним, что приостановка не затрагивает возможности зачета физлицами подоходного налога, уплаченного в другой стране.

Власти обещают несколько сгладить негативные последствия приостановки норм СИДН для бизнеса — они заключаются, в частности, в том, что по многим коммерческим договорам налоговое бремя по налогу у источника теперь перекладывается на российского контрагента. Так, в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект о возврате (также задним числом, с 8 августа) компаниям, осуществляющим платежи за рубеж, ряда льгот СИДН. Речь идет о праве не исчислять у источника налог на прибыль (или делать это по пониженной ставке) при выплате процентов иностранным банкам и экспортно-кредитным агентствам. Также льгота будет действовать для покупки морских судов, роялти за права на спортивные трансляции, для лизинговых платежей за самолеты и лицензионных выплат по договорам на софт, не имеющий аналогов в РФ. Как сообщил накануне на встрече с бизнесом замглавы Минфина Алексей Сазанов, власти готовы обсудить расширение этого перечня — в частности, за счет доходов от международной перевозки и фрахта. Для применения льгот необходимо будет подтвердить отсутствие взаимозависимости российской организации и иностранного получателя доходов.

Кроме послаблений, крупному бизнесу, впрочем, готовят и ужесточение смежного законодательства — по части сделок между взаимозависимыми лицами. Для снижения числа случаев невозвращения в РФ валютной выручки от внешнеторговых операций при применении нерыночных цен планируется изменить подход к администрированию трансфертного ценообразования (ТЦО). По словам Алексея Сазанова, предлагается расширить круг взаимозависимых лиц, увеличить штрафы до 40% от корректировки налоговой базы (сейчас 40% от недоимки) и изменить подходы к определению рыночных цен.

В Минфине деталей новшеств пока не раскрывают. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с их обсуждением, планируется признать контролируемые иностранные компании и их контролирующие лица взаимозависимыми (сейчас для целей ТЦО они не считаются таковыми). При этом не будут контролироваться сделки с иностранными экспортно-кредитными организациями и банками (при отсутствии взаимозависимости с российским должником). Кроме того, по данным “Ъ”, обсуждается увеличение периода проверки контрактов с трех до пяти лет и применение при определении рыночных цен не максимальных и минимальных цен сделок на бирже, а медианных.

По словам партнера Б1 Марины Беляковой, возвращение части льгот по СИДН — «компромиссное решение, покрывающее самые явные болевые точки — ситуации, где торг с контрагентами невозможен, и новый налог ложится дополнительным бременем на российские компании». По ее мнению, в этот список можно также включить международную аренду и перевозки, поскольку сейчас важна организация логистики. В части ТЦО, говорит она, предложения бизнес «не радуют» — но понятна задача властей усилить контроль за оттоком налоговой базы через экспортно-импортные операции, особенно при ухудшенном обмене информацией. Партнер группы компаний «Мариллион» Алексей Швынденков отмечает, что такие «агрессивные» поправки могут быть вызваны наметившимся трендом международных холдингов по выводу прибыли из РФ через инструменты ТЦО. По его словам, цена ошибки в вопросах ценообразования сильно возрастет.

Что о налоговых поправках думает бизнес В РСПП говорят, что «предпринимательское сообщество признательно за взвешенный подход: частичную, а не полную приостановку СИДН, а также за готовность Минфина к сглаживанию негативных последствий для экономики». С необходимостью продолжения диалога с ведомством по сохранению льгот для фрахта и международных перевозок в РСПП, разумеется, также согласны. Другая же инициатива — об изменении подходов к трансфертному ценообразованию (ТЦО) у бизнеса, как отмечают в РСПП, «вызывает сильную озабоченность». Ее одобрение приведет к тому, что налоговые доначисления и штрафы могут быть в несколько раз выше, чем отклонение фактической цены от границы интервала цен сделок. «Такой уровень штрафных санкций беспрецедентен для российского налогообложения и более соответствует валютному регулированию, в то время как ТЦО не точная наука и предполагает большую долю усмотрения ФНС при вынесении решения о корректировке цен»,— говорят в объединении. Там опасаются, что любой экспортер может столкнуться с огромными доначислениями даже при отсутствии умысла в выводе налоговой базы за рубеж. Также взимание налога у источника от суммы доначислений по ТЦО приведет к двойному налогообложению одной и той же корректировки цены (налогом на прибыль и налогом на дивиденды) и к возможности доначислять налог на дивиденды в ситуациях, где дивиденды не могли бы быть выплачены даже гипотетически: в сделках с дочерними или сестринскими организациями, а также независимыми контрагентами. Также в РСПП просят власти продлить мораторий на штрафы за непредставление документов в отношении контролируемых иностранных компаний (КИК) в условиях отказа европейских сервис-провайдеров от оказания услуг российским гражданам. В союзе отмечают, что «санкционное давление не только сохраняется, но и усиливается» — в результате многие зарубежные активы фактически заморожены, что не позволяет подготовить отчетность КИК. Диана Галиева, Евгения Крючкова

Евгения Крючкова, Диана Галиева