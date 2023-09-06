Рак молодеет с каждым годом

За последние три десятилетия число случаев заболевания раком среди взрослых людей в возрасте до 50 лет выросло на 79%, а число смертей от рака в этой возрастной категории — на 27%. По мнению международной группы ученых, в исследовании которых приводятся такие данные, в числе причин этого явления — нездоровое питание, употребление алкоголя и табака, слабая физическая активность и ожирение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 1990 году в мире было выявлено 1,82 млн случаев заболевания раком у взрослых людей в возрасте до 50 лет, то есть тех, кто, по классификации Всемирной организации здравоохранения, относится к категории людей молодого и среднего возраста. В 2019 году заболевших такого возраста было уже 3,26 млн. Таким образом, за 30 лет прирост составил почти 80%. Кроме того, в 2019-м от рака умерли 1,06 млн человек тех же возрастных категорий, а это рост на 27% по сравнению с 1990-м.

Такие цифры приводит в своем исследовании международная группа ученых, которая изучила данные о новых случаях заболевания раком, о смертях, о последствиях для здоровья и сопутствующих факторах риска для людей в возрасте от 14 до 49 лет. Исследование, которое было публиковано в медицинском журнале BMJ Oncology, учитывает 29 видов рака. Это первое исследование такого масштаба, которое охватывает 204 страны мира. Предыдущие исследования изучали региональные и национальные особенности тенденции к росту заболеваемости людей более молодого возраста.

Как отмечают авторы исследования, самое большое число случаев заболевания и смертей приходится на рак молочной железы: на каждые 100 тыс. глобального населения это 13,7 и 3,5 случаев соответственно. Самый большой прирост числа заболеваний за указанный отрезок в 30 лет наблюдался у рака трахеи и предстательной железы. В среднем в год число росло на 2,28% и 2,23% соответственно. Эти же типы рака занимают второе место по смертности после рака молочной железы. Высок также уровень заболеваемости раком легких, желудка и колоректальным раком. При этом заболеваемость раком печени каждый год падала на 2,8%. Больше всего за 30 лет выросла смертность от рака почек и яичников.

Чаще всего случаи заболевания раком в этот период выявлялись у жителей стран Северной Америки, Океании и Западной Европы. Наиболее выражена эта тенденция, по данным ученых, в странах с низкими и средними доходами населения, причем в таких странах больше подвержены заболеванию женщины, чем мужчины. А чаще всего умирали от рака жители Океании, Восточной Европы и Средней Азии.

Анализируя выявленные за 30-летний период тенденции, авторы исследования прогнозируют, что к 2030 году число новых случаев заболевания раком в возрасте до 50 лет и смертей от него вырастет еще на 31% и 21% соответственно.

В категории наибольшего риска, предупреждают ученые, находятся люди в возрасте от 40 до 49 лет.

Авторы исследования пока не берутся делать окончательные выводы о том, каковы причины тенденции «омоложения» рака — исследования в этом отношении пока продолжаются. Однако уже собранные данные позволяют предположить, что наряду с наследственными факторами на росте числа заболеваний сказывается, в частности, неправильное питание, то есть избыток красного мяса и соли при недостатке фруктов и молочной продукции. В числе других весомых факторов также курение и употребление алкоголя, избыток веса, высокий уровень сахара в крови, недостаток движения и физической активности и т. п.

Между тем ученые отмечают, что рак по-прежнему остается заболеванием в основном людей в возрасте старше 50 лет. Комментируя приведенные выше данные, доктор Клэр Найт, представитель Cancer Research UK, крупнейшей в мире независимой организации, которая занимается исследованием рака, отметила, что какими бы тревожными ни были результаты этого исследования, рак остается «преимущественно заболеванием пожилого возраста». «До конца не ясно, что стоит за ростом заболеваемости в более молодом возрасте, но свою роль могут играть и подверженность факторам риска в детстве и юности, и улучшение возможностей выявления рака, и наследственность»,— отметила эксперт, призывая продолжать исследования. При этом она напоминает, что «если людей беспокоит вопрос возможного заболевания, существует множество способов снизить такой риск, например бросить курить, соблюдать здоровую диету, больше двигаться и не злоупотреблять загаром».

Алена Миклашевская