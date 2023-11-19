Главные новости за 17 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани объем многоквартирного строительства с начала года вырос на 2% и достиг 8 млн квадратных метров.

В Краснодарском крае общая площадь сданных в эксплуатацию в 2023 году квартир составила 1,9 млн кв. м.

В центрах занятости населения Краснодарского края число предложений от работодателей АПК год к году увеличилось на 15,5% и достигло 9,9 тыс. вакансий. При этом количество соискателей сократилось на 23% — до 1,17 тыс. человек. На каждого соискателя приходится восемь вакансий.

Власти Краснодара назвали фейком угрозу разрушения плотины водохранилища.

Объем рынка БАДов в Краснодарском крае по итогам девяти месяцев 2023 года достиг 5,4 млрд руб., что на 37,2% превысило аналогичный показатель прошлого года. В упаковках объем продаж год к году вырос на 14,1% и составил 16 млн штук. Средневзвешенная цена упаковки увеличилась на 20,3% — до 337,8 руб.

В Крыму стихия повалила деревья, подтопила дома и порвала сети электропередач. Днем без электричества оставались порядка 39 тыс. потребителей.

В Краснодаре девушка на электросамокате сбила детскую коляску, в которой находился годовалый мальчик. По данному факту полиция проводит проверку. Личность школьницы, управлявшей транспортным средством, устанавливается. С места происшествия девушка скрылась.

Спрос на жилье в новостройках Крыма в первой половине ноября год к году вырос на 34,6%. При этом средний ценник на первичном рынке полуострова составил 8,1 млн руб., что на 17,6% больше, чем годом ранее.

По данным на 19 ноября, в Сочи отдыхают около 145 тыс. туристов.

На Кубани число туристов, посетивших объекты сельского туризма за последний год, вырос в 1,5 раза. Общий объем потока агротуристов в Краснодарский край составил один млн человек.

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