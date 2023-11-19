Риск прорыва плотины Краснодарского водохранилища увеличился

В Краснодаре власти заявили об увеличении угрозы разрушения плотины водохранилища. В случае прорыва затопит часть территорий Карасунского, Прикубанского, Западного внутригородских округов города и станицы Елизаветинской. Об этом представители администрации кубанской столицы сообщили журналистам «Блокнота Краснодара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«В последнее время на территории Российской Федерации происходит усиление взаимодействия природных и техногенных опасностей, а с ведением боевых действий на территории Украины и приграничной территории с Российской Федерацией сохраняется высокий уровень угрозы негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными авариями на гидротехнических сооружениях, химически опасных и радиационно опасных объектах, расположенных на территории Донецкой и Луганской областях. Данная проблема актуальна и для территории Краснодара, поскольку здесь совмещено большое количество природных и техногенных опасностей, и опасностей, связанных с ситуацией на территории Украины»,— цитирует представителя власти издание.

В мэрии считают, что главный способ избежать человеческих жертв — оперативное доведение информации до краснодарцев, в том числе с помощью сигналов оповещения.

Маргарита Синкевич

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