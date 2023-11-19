Популярность кубанских объектов агротуризма за год выросла в полтора раза

В Краснодарском крае турпоток на объекты сельского туризма за последний год вырос в 1,5 раза и достиг 1 млн человек. Об этом сообщил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По словам эксперта, агротуризм находится на начальной стадии развития и в ближайшие годы будет стремительно развиваться. «В последние годы объем туристов на юге России и Северном Кавказе динамично увеличивается, рост составляет порядка 30%. При этом меняется структура по видам туризма. И такое направление отдыха, как сельский туризм, составляющий долю в 3–5% в зависимости от региона, имеет гораздо большую динамику, чем общий турпоток»,— отметил Юрий Барзыкин.

Участники рынка также говорят о росте популярности сельского туризма. Так, директор по туризму «Центра туризма "Абрау-Дюрсо"» Марина Струкова рассказала изданию, что в 2022 году объект посетили около 500 тыс. гостей, из них более 250 тыс. побывали на энотуристических программах. За июнь—август 2023 года исторический комплекс «Абрау-Дюрсо» посетили на 27 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Синкевич

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