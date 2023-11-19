В АПК Кубани на одного соискателя приходится 8 вакансий

В центрах занятости населения (ЦЗН) Кубани, по состоянию на начало октября 2023 года, число предложений от работодателей АПК год к году увеличилось на 15,5% и достигло 9,9 тыс. вакансий. При этом число соискателей год к году сократилось на 23% — до 1,17 тыс. граждан, ранее работавших в организациях АПК. На каждого соискателя приходится восемь вакансий. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Снижение связано с уменьшением общей численности ищущих работу граждан, считают в ведомстве. «На одного ищущего работу гражданина, ранее работавшего в сфере АПК, приходится восемь вакансий в организациях этой отрасли. Наиболее востребованы рабочие профессии: тракторист, водитель автомобиля, оператор различной специализации, овощевод, слесарь различной специализации, продавец, виноградарь и другие. Также востребованы специалисты и служащие: инженер, агроном, бухгалтер, механик, менеджер, лаборант, ветеринарный врач, мастер различной специализации, зоотехник, технолог и другие»,— рассказали в министерстве.

По данным ведомства, в январе — сентябре 2023 года в ЦЗН в поисках работы обратились 3,8 тыс. граждан, ранее работавших в организациях АПК.

Как рассказали в министерстве, с целью содействия трудоустройству граждан, в том числе в организации АПК, на рынке труда реализуется краевая государственная программа «Содействие занятости населения», финансирование мероприятий по содействию занятости в 2023 году составляет 2,3 млрд руб. В рамках программы при содействии ЦЗН за девять месяцев трудоустроены 34 тыс. соискателей, из них в организации АПК — 4,6 тыс. человек.

«В целях обеспечения кадрами АПК Краснодарского края специалистами ЦЗН проводится широкая профориентационная кампания по выбору рабочих профессий. Кроме того, в рамках групповых профориентационных мероприятий краевыми ЦЗН организована работа по информированию учащихся образовательных организаций, в том числе о востребованных специальностях и профессиях в сфере АПК. Всего в январе — сентябре 2023 года в групповых профориентационных мероприятиях приняли участие более 88 тыс. школьников»,— рассказали в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Рабочие места в сфере АПК предлагают в том числе во время ярмарок вакансий. За 9 месяцев 2023 года специалистами ЦЗН проведено 690 таких мероприятий, в которых приняли участие 100,4 тыс. человек и 5,6 тыс. организаций. По результатам ярмарок вакансий трудоустроено 15,5 тыс. человек.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на платформе «Авито Работа» в Краснодарском крае по итогам III квартала 2023 года число вакансий в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство» год к году увеличилось на 63%. В частности, количество предложений для ветеринаров год к году выросло на 91%, садовников — на 57%, трактористов — на 18%. В топ-5 востребованных в агропромышленном комплексе специалистов вошли водитель трактора, скотник, ветеринар, агроном и овощевод.

Маргарита Синкевич

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