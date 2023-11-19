В Сочи отдыхают около 145 тысяч туристов

В Сочи в настоящее время находятся почти 145 тыс. отдыхающих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«Наши зимние пляжи пользуются большой популярностью у сочинцев и туристов. Развиваем это направление по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева»,— написал мэр Сочи.

Гостям курорта доступны 36 пляжей для активного отдыха и климатолечения, где предлагаются разные развлекательные и спортивные программы. Они расположены во всех внутригородских районах. Кроме того, для отдыха благоустроены и пляжи санаториев.

Маргарита Синкевич

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