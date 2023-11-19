На Кубани общая площадь сданных квартир достигла почти 2 млн квадратных метров

По данным исследования MACON, общая площадь квартир, сданных в эксплуатацию в Краснодарском крае за 10 месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичными периодом прошлого года выросла на 12% и достигла 1,9 млн кв. м. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики консалтинговой компании MACON.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«Всего же за весь 2022 год объем ввода многоквартирного жилья в регионе составил 2,6 млн кв. м, в 2021 году — 2,3 млн кв. м. То есть жилищный фонд региона активно прирастает новым жильем. Сейчас рынок многоквартирного жилищного строительства страны переживает неоднозначный период. Сильная зависимость от государственных ипотечных программ создает высокие риски для всего девелопмента, связанные с их возможной отменой. Вместе с этим в строительстве находится значительный объем жилья, и любые негативные тенденции в спросе могут привести к образованию профицита. На ближайшую перспективу мы не видим потенциала ни для наращивания темпов строительства, ни для существенного роста цен»,— пояснили в компании.

По словам руководителя отдела продаж Метрикс Development Александра Сторчака, основной тренд на рынке недвижимости Краснодарского края — это смещение фокуса покупателя на мало- и среднеэтажные жилые комплексы с небольшим количеством квартир на этаже. Эксперт отмечает, что наибольшим спросом в этом году пользуются квартиры семейного формата с большой площадью, просторной кухней-гостиной и функциональной прихожей или гардеробной.

«Связывать такой спрос можно со льготными ипотечными программами, которые направлены на поддержку семей, например, семейная ипотека и материнский капитал. В 2023 году примерно 70% квартир в наших жилых комплексах приобреталось не в целях инвестиции, а для проживания, ранее процентное соотношение в этих сегментах было 50/50. Спрос в течение года оставался традиционно высоким из-за естественной миграции населения и изменения ипотечных условий. Недвижимость в Краснодарском крае привлекательна за счет климатических и стабильных экономических условий. Жилье в Краснодаре выбирают за то, что комплексы-новостройки не уступают по экстерьеру, оснащенности и качеству московским новостройкам»,— резюмирует Александр Сторчак.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», объем строительства многоквартирного жилья в Краснодарском крае с начала 2023 года увеличился на 2% и достиг 8,1 млн кв. м.

Маргарита Синкевич

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