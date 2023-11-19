Главные новости к утру 19 ноября
Президент США Джо Байден заявил, что после войны Израиля и палестинского движения «Хамас» сектор Газа и Западный берег Иордана должна взять под контроль Палестинская национальная администрация.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Палестинская национальная администрация не подходит для управления сектором Газа, потому что ее глава Махмуд Аббас по-прежнему отказывается осудить массовые убийства, совершенные бойцами «Хамаса» в Израиле 7 октября.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО пресекли над Богородским городским округом атаку беспилотника на столицу. Пострадавших и разрушений нет. По информации СМИ, осколки БПЛА упали на Горьковское шоссе в районе Старой Купавны.
Беспилотник «Исламского сопротивления Ирака» нанес удар по американской базе Эт-Танф в Сирии, сообщает телеканал «Аль-Маядин». Источники телеканала сообщают также об ударах по газовому и нефтяному месторождениям США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Это четвертая группа россиян, которых эвакуировали из анклава. Всего с начала эвакуации в Россию прибыли 408 граждан РФ.
В ближайшие 24-72 часа будут организованы дополнительные миссии по перевозке оставшихся пациентов больницы «Аш-Шифа» в городе Газа в медицинский комплекс «Насер» и «Европейскую больницу Газы» на юге анклава. ВОЗ сообщила, что в «Аш-Шифе» сейчас остаются 25 медицинских работников и 291 пациент.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на пресс-конференции, что израильская армия скоро начнет действовать на юге сектора Газа. ЦАХАЛ сейчас действует также на востоке анклава.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Ровеньки повреждено три частных домовладения и линия электропередачи. Пострадавших нет.
Представитель Белого дома заявил, что Израиль и палестинское движение «Хамас» пока не договорились о временном прекращении огня. Ранее об этом сообщал The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с условиями соглашения.