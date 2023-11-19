Три дома повреждены из-за обстрела поселка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Ровеньки, по предварительной информации, повреждено три частных домовладения и линия электропередачи. Пострадавших нет, добавил глава региона в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток»,— написал губернатор.

Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает со ссылкой на жителей региона, что в белгородском городе Валуйки горит военный госпиталь. Другие подробности не приводятся. Вечером 18 ноября господин Гладков сообщил, об атаке дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи. Двое мужчин получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Эрдни Кагалтынов