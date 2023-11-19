Глава Минобороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ скоро будет действовать на юге Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на пресс-конференции, что израильская армия (ЦАХАЛ) скоро начнет действовать на юге сектора Газа. Он добавил, что ЦАХАЛ находится на второй этапе наземного вторжения и действует также на востоке анклава, передает The Times of Israel.

По словам главы Минобороны, по силам палестинского движения «Хамас» нанесены мощные удары, они теряют туннели, бункеры, посты и многие их старшие командиры убиты.

17 ноября израильская газета Jerusalem Post сообщила, что в правительстве Израиля и ЦАХАЛе идут дискуссии о дальнейших действиях армии в секторе Газа. Споры идут между тем, чтобы начать вторжение на юг анклава в ближайшее время, и тем, чтобы дождаться промежуточного соглашения по освобождению заложников.

Подробнее о ходе конфликта — в материале «Над Газой не рассеивается туман войны».

Эрдни Кагалтынов