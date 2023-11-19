ВОЗ: пациентов «Аш-Шифы» в ближайшие трое суток перевезут на юг сектора Газа

В ближайшие 24-72 часа будут организованы дополнительные миссии по перевозке оставшихся пациентов больницы «Аш-Шифа» в городе Газа в медицинский комплекс «Насер» и «Европейскую больницу Газы» на юге анклава, сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения в соцсети X.

В ВОЗ отметили, что «Насер» и «Европейская больница Газы» работают на пределе возможностей и новые больные из «Аш-Шифы» приведут к еще большей нагрузке на медицинский персонал и ресурсы медучреждений. Организация сообщила, что в «Аш-Шифе» сейчас остаются 25 медицинских работников и 291 пациент, причем за последние два-три дня из-за прекращения оказания медицинской помощи погибло несколько пациентов. Сообщается, что среди пациентов — 32 младенца в крайне тяжелом состоянии, два человека в реанимации без вентиляции легких и 22 пациента на диализе.

В ВОЗ заявили, что эти данные были получены по итогам посещения «Аш-Шифы» совместной группой ООН по оценке гуманитарной ситуации. Организация здравоохранения руководила этой миссией. ВОЗ сообщила, что к моменту прибытия группы больницу уже покинули 2,5 тыс. пациентов и медиков по приказу об эвакуации от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Члены группы назвали больницу «зоной смерти», а ситуацию в ней охарактеризовали как «отчаянную», передает ВОЗ. У входа в госпиталь они увидели братскую могилу, в которой, по их словам, захоронено более 80 человек. Из-за отсутствия чистой воды, топлива, медикаментов, продуктов питания и другой необходимой помощи в течение последних шести недель «Аш-Шифа» практически перестала функционировать как медучреждение, говорится в заявлении ВОЗ.

Как заявили в организации, подавляющее большинство остающихся в больнице пациентов — пострадавшие от войны, в том числе со сложными переломами и ампутациями, черепно-мозговыми травмами, ожогами, травмами груди и живота, а также 29 пациентов с тяжелыми травмами позвоночника, которые не могут передвигаться без медицинской помощи.

ВОЗ в очередной раз обратилась с призывом к коллективным усилиям, направленным на прекращение боевых действий и гуманитарной катастрофы в Газе. Организация призывала к немедленному прекращению огня, обеспечению непрерывного потока гуманитарной помощи в широких масштабах, беспрепятственному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся, безусловному освобождению всех заложников и прекращению атак на объекты здравоохранения и другой жизненно важной инфраструктуры.

«Аш-Шифа» — крупнейшая больница в секторе Газа. В ночь на 15 ноября ЦАХАЛ начал там «точечную» боевую операцию. Израиль утверждает, что «Аш-Шифа» используется членами «Хамаса» в качестве командного центра и склада оружия, а непосредственно под зданием медучреждения находится туннель, где скрываются боевики. Палестинское движение это отрицает. 18 ноября арабский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на работающих в больнице медиков сообщил, что Израиль дал на эвакуацию персоналу и пациентам один час. ЦАХАЛ эту информацию опроверг.

Подробнее о ситуации в Газе — в материале «Над Газой не рассеивается туман войны».

Эрдни Кагалтынов