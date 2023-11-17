Новая трудовая нормальность

Госдума в пятницу одобрила во втором чтении подготовленный парламентариями законопроект «О занятости населения в РФ», который должен заменить документ с таким же названием, принятый еще в 1991 году и утративший свою актуальность, несмотря на множество ранее внесенных в него изменений. Новый документ уточняет ряд базовых для сферы труда понятий, усиливает защиту безработных и предлагает инструменты для борьбы с нелегальной занятостью. В то же время, по мнению работодателей, он создает дополнительную административную нагрузку на бизнес. Профсоюзы при этом недовольны объемом социальных гарантий работникам, в частности отсутствием норм о страховании от безработицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Принятый Госдумой во втором чтении новый вариант закона о занятости населения определяет базовые для российского рынка труда положения, дает новые определения ключевых для этой сферы понятий (в частности, уточняются понятия «занятые граждане», «граждане, впервые ищущие работу», «профилирование граждан, ищущих работу», «профилирование работодателей»), а также вводит ряд новых норм, направленных на поддержку как занятых, так и безработных.

Законопроект был внесен на рассмотрение в январе этого года группой депутатов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. В первом чтении проект был одобрен в марте. Тогда его текстом оказались недовольны как профсоюзы, так и работодатели, поскольку из проекта были убраны главы, описывающие действительно новые явления на рынке труда — платформенную занятость и работу на российские компании из-за рубежа (см. “Ъ” от 16 марта). Авторы проекта пообещали принять эти спорные нормы отдельно, закрепив их позже в законах-«спутниках».

Ко второму чтению к законопроекту в рабочую группу поступило порядка 300 поправок — от депутатов, объединений работодателей и профсоюзов. В итоге заметная трансформация произошла с положениями, описывающими порядок получения статуса безработного и льгот, которые к нему прилагаются.

Согласно законопроекту, безработными признаются граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости и готовы приступить к работе.

Решение о признании гражданина безработным будет приниматься по месту регистрации в течение 11 дней со дня подачи заявления — но лишь если он согласует предложенный индивидуальный план содействия занятости, составленный на основе результатов профилирования. Заявители смогут получить статус безработного, если органы занятости не смогут предоставить им «подходящую работу» в течение десяти дней с момента регистрации.

Документ предлагает сохранить текущий размер пособия по безработице (максимальный — 12 тыс. руб. в месяц, минимальный — 1,5 тыс. руб.), но при этом устанавливает обязанность правительства ежегодно индексировать его на уровень инфляции. Право определять коэффициент индексации при этом остается за правительством.

Также при втором чтении в проекте появилась новая глава — о противодействии нелегальной занятости. Под ней предлагается понимать осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного законодательством порядка оформления трудовых отношений. Ее выявлением по замыслу авторов проекта должны будут заниматься профильные межведомственные комиссии в регионах — конкретный порядок их работы и полномочия «борцов с тенью» еще предстоит определить правительству.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин считает, что, хотя новая редакция закона не так сильно отличается от старой, как можно было ожидать, вошедшие в нее изменения улучшают положение работников.

«Например, ужесточаются требования к работодателям в части трудоустройства инвалидов. Компании, у которых свыше 35 сотрудников, должны в обязательном порядке предложить инвалидам рабочее место в офисе или на производстве и оформление только в рамках трудового договора»,— говорит Андрей Шубин. По его словам, теперь малый и средний бизнес будет вынужден подавать в органы занятости больше отчетности, включая данные, которые уже и так сдаются в другие надзорные органы, например сведения о ликвидации и банкротстве.

Впрочем, председатель исполнительного комитета Конфедерации труда России Игорь Ковальчук считает, что всерьез говорить об усилении позиции работников в ситуации, когда предлагаемый им размер пособия по безработице позволяет «оплатить разве что проезд в органы занятости для признания себя безработным», довольно странно. «Серьезным шагом было бы внедрение механизма страхования от безработицы»,— отмечает представитель профсоюзов. Кроме того, по его словам, хотя законодатели обещали начать работу над необходимыми законами-«спутниками» еще весной, пока никто из сторон социального партнерства версий этих документов не видел. «Между тем регулирование не стоит на месте, и часть норм с 2024 года просто повиснет в воздухе, поскольку их уже убрали из закона о занятости, но еще не внесли ни в какой другой документ»,— говорит Игорь Ковальчук.

Анастасия Мануйлова