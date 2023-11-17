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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: 99% морских поставок нефти из РФ стоили выше потолка цен в октябре

В октябре более 99% морских поставок российской нефти были проданы по цене, превышающей установленный странами G7 нефтяной потолок на уровне $60 за баррель. Средняя стоимость барреля нефти, экспортируемого из России, составила в октябре $79,4, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования, проведенного Киевской школой экономики (KSE).

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Агентство отмечает, что в последние месяцы Россия научилась обходить ограничения, введенные G7, с помощью теневого танкерного флота с неустановленными владельцами и страховыми компаниями. Сообщается, что США уже отреагировали на это и ввели санкции против пяти подобных танкеров, а также направили компаниям по всему миру письма о возможной причастности 100 судов к теневому флоту РФ.

Согласно исследованию KSE, в октябре около 30% всех морских поставок нефти были осуществлены с участием компаний стран G7, Евросоюза или других западных государств. Согласно условиям введенного потолка цен, западные страховые компании обязаны требовать от трейдера сертификат о том, что перевозимая нефть торгуется ниже предельной цены.

В KSE считают, что среди трейдеров распространена фальсификация сертификатов. По мнению исследователей, для увеличения эффективности потолка цен нужно ужесточить наказание организаций, нарушающих ограничения, а также обеспечить страховым компаниям возможность более надежного способа проверки, по какой цене трейдер купил нефть.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на российскую нефть, с этого же дня установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты. Минэнерго РФ утверждает, что смогло перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго. По данным Международного энергетического агентства, выручка от экспорта российской нефти в октябре упала на $25 млн, до $18,34 млрд.

Ранее Financial Times со ссылкой на западных чиновников сообщила, что «почти ни одна» из поставок нефти из РФ морским транспортом в октябре не была осуществлена ниже лимита $60 за баррель. По информации FT, из-за этого ЕС поручит Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.

О ситуации на рынке — в материале «На море танкеры грохотали».

Эрдни Кагалтынов

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