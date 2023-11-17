В Севастополе силами ПВО сбиты две украинские ракеты «Нептун»
В Севастополе была объявлена воздушная тревога, работает ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Губернатор сообщил, что в акватории над Северным молом сбили две воздушные цели.
«На данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.
Минобороны уточнило, что около 10:40 мск была пресечена атака Вооруженных сил Украины с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун». Они были сбиты средствами ПВО над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
На время воздушной тревоги водный и наземный общественный транспорт прекращал работу. Сейчас воздушная тревога отменена. Она длилась 20 минут.
По сообщениям местных жителей, в городе был слышен мощный взрыв.
Ранее в сентябре украинская армия атаковала ракетами штаб Черноморского флота и Севморзавод.
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