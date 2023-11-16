OFAC сделало ставку

Минфин США ввел санкции в отношении македонской Bet City International и ее владельца Сергея Самсоненко из-за связей с предпринимателем Джорданом Камчевым, который попал в SDN-лист еще в июле. Господин Самсоненко контролирует и одного из крупных российских букмекеров — «Бетсити», для которого санкции могут создать проблемы с приемом ставок из-за рубежа. Источники «Ъ» полагают, что в результате компания может быть полностью или частично передана партнерам бизнесмена или его матери, уже выступающей совладельцем «Бетсити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против ряда российских юридических и физических лиц. В список, в частности, попали македонская Bet City International и ее основатель Сергей Самсоненко. Причиной стали связи с македонским предпринимателем Джорданом Камчевым (включен в санкционный список США в июле).

В сообщении OFAC уточняется, что Джордан Камчев был обвинен в коррупции и отмывании денег. Сергей Самсоненко же в 2021 году совершил ряд платежей в отношении компаний Kamchev Konsalting Skopje DOOEL (Kamchev Konsalting) и Orka Fajnans Skopje DOOEL (Orka Fajnans), а также давал показания в ходе судебного заседания по делу Джордана Камчева об отмывании денег. Кроме того, совладельцем македонской Bet City International выступает Orka Fajnans Skopje DOOEL, уточняется в документе.

По последним данным, Сергей Самсоненко проживает в Северной Македонии, связаться с ним не удалось.

Господин Самсоненко — основатель букмекерской компании «Бетсити», созданной в 2003 году в Ростове-на-Дону. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, ООО «Фортуна» (бренд «Бетсити») на 99% принадлежит ООО «Бетсити» и 1% — у матери господина Самсоненко Раисы (1%). Владельцем 60% в ООО «Бетсити» остается сам Сергей Самсоненко, 30% — у Ниматула Багавдинова, еще 10% разделены между Андреем Каменевым и Леоном Тирацуяном. Выручка ООО «Фортуна» за 2022 год выросла на 25%, до 36,9 млрд руб., в то время как чистая прибыль сократилась на 13%, до 1,3 млрд руб. В «Бетсити» не ответили на запрос «Ъ».

В открытом доступе нет точной информации о том, когда Сергей Самсоненко начал бизнес в Македонии. В 2017 году РБК сообщал, что выручка македонской Bet City в 2011 году достигла €7,2 млн, а к 2015 году — уже €13 млн. В 2016 году все офлайн-пункты Bet City в Македонии были закрыты из-за того, что налог на игорную деятельность вырос с 20% до 23%.

Сергей Самсоненко попал в американский санкционный список не по привычным российским основаниям (указ 14024), а по так называемым западно-балканским (указ 14033 от 8 июня 2021 года), уточняет партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

Это означает, что ему заблокируют все банковские счета в долларовой валюте, а при попытке их перенаправить в другой банк деньги и вовсе будут заморожены, утверждает юрист.

По мнению господина Гландина, в такой ситуации зарубежные посредники и провайдеры прекратят работать не только с македонской компанией, но и с российской — в том числе платежные сервисы, которые принимают и передают ставки в разных странах мира. Источники «Ъ» в отрасли полагают, что в результате доля господина Самсоненко в ООО «Фортуна» или ООО «Бетсити» может быть полностью или частично передана партнерам или, например, Раисе Самсоненко.

Юлия Юрасова