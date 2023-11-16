Следствие потеряло ресторатора

Сегодня, 16 ноября, стало известно, что московская полиция объявила в розыск основателя сети ресторанов японской кухни «Тануки» и ресторанного холдинга Bulldozer Group Александра Орлова. Его ищут в рамках расследования дела о причинении имущественного ущерба, однако с ресторанным бизнесом фабула расследования не связана. По предварительным данным, основанием для возбуждения дела могли стать долги по арендной плате за помещение фитнес-центра, принадлежащего бывшему ресторатору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторатор Александр Орлов в 2010 году

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Ресторатор Александр Орлов в 2010 году

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Данные на Александра Орлова появились в базе розыска, размещенной на сайте МВД РФ. По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, Александр Орлов был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба в составе организованной группы) следственной частью УМВД по ЦАО Москвы по заявлению руководства ООО «Промтехноком», владеющего площадями в «Москва-Сити».

По некоторым данным, речь может идти о том, что арендатор в лице ООО «Меркурий Фитнес» не платил деньги за аренду помещения, а также «вносил инфраструктурные изменения, не ставя арендодателя в известность и без разрешения». В частности, якобы был построен бассейн для фитнес-клуба, соучредителем которого выступал 52-летний Александр Орлов.

Ущерб потерпевшей стороне оценивается в сумму около 110 млн руб.

Связаться с представителями сторон для получения комментариев не удалось.

Александр Орлов в начале 2000-х годов в партнерстве с Андреем Исаевым основал сеть японских ресторанов «Тануки». В прошлом году он начал распродавать российские активы. Сначала он продал бизнес Bulldozer Group (сейчас Alba Group, включает 15 ресторанов, среди них «Хорошая девочка», Eshak, «Такахули» и «Манана») неназванным инвесторам с Ближнего Востока. Позже он, как писали «Ведомости», вышел из последних активов — нескольких ресторанов «Тануки».

Господин Орлов сосредоточился на своих зарубежных проектах. Сеть «Тануки» работает в США, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ, перуанский ресторан Ichu — в Гонконге, а Cipriani, Gaia, Shanghai Me и Sand — в Дубае. В 2023 году Александр Орлов открыл не менее шести премиум-ресторанов с разными концепциями в Испании, Париже, Лондоне, а также Саудовской Аравии и ОАЭ.

По данным СМИ, в июле 2022 года на Украине было арестовано имущество Александра Орлова более чем на 400 млн гривен (более $11 млн по нынешнему курсу). Сам предприниматель отрицал, что имущество принадлежит ему. Основанием для ареста назывались попытки вывести активы. Как сообщал украинский Forbes, Александр Орлов и его партнеры утверждали, что российский бизнесмен только управлял заведениями на Украине, но не владел ими.

По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас Александр Орлов выступает совладельцем в ООО «Престиж-Трэйд» (1% в капитале) и ООО «София» (60%). ООО «София» занимается ресторанным бизнесом, «Престиж-Трэйд» — операциями с недвижимостью. На балансе последнего находится здание на улице Генерала Белова на юге Москвы. Обе компании в 2022 году показали нулевые выручки.

Юрий Сюн, Дарья Андрианова