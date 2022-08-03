158 000 за суши — это по-мужски

Сети ресторанов «Тануки» присуждена компенсация убытков — их должен выплатить основатель запрещенного в России движения «Мужское государство» Владислав Поздняков. Компания требовала возместить 158 тыс. руб. от экономической атаки, в ходе которой активисты организации отменяли доставку блюд, требуя удалить рекламные баннеры с темнокожим мужчиной и радужной символикой. Владислав Поздняков эмигрировал из РФ. Однако представители «Тануки» заверили, что найдут способ взыскать ущерб, когда решение вступит в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков

Фото: vpozdnyakov / facebook.com Основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков

Фото: vpozdnyakov / facebook.com

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода вынес решение по иску сети суши-баров «Тануки» к Владиславу Позднякову, Дмитрию Губанову и Игорю Носову. Господин Поздняков является основателем, а другие ответчики — бывшими участниками движения «Мужское государство», признанного экстремистской организацией за травлю в соцсетях женщин и секс-меньшинств. Рестораторы от лица управляющей компании «Восход» требовали возместить 158 тыс. руб. убытков за прошлогоднюю атаку с отменой заказов. Тогда ряд граждан в Москве, Казани и Нижнем Новгороде сделали заказы в «Тануки» за наличный расчет, а при доставке еды не брали трубки и отключали телефоны. Невостребованные блюда затем пришлось утилизировать.

Вредить «Тануки» в Telegram-канале призвал своих сторонников Владислав Поздняков. Его возмутила реклама ресторанов с темнокожим мужчиной и радужной упаковкой, схожей с символикой ЛГБТ. Лидер движения потребовал от «Тануки» удалить из сети баннеры и извиниться перед «русской нацией» за навязывание чуждых ей ценностей. Аналогичные претензии «Мужское государство» («МГ») предъявило и к доставке суши «Ебидоеби», которая в итоге извинилась и удалила схожую рекламу.

В «Тануки» не отреагировали на угрозу, насчитав десятки отмененных заказов. Причины отказа клиенты подписывали как «МГ», «Зря вы вписались за нигеров» и другими пометками, свидетельствующими о спланированной атаке. Представитель ООО «Восход» Михаил Андреев в суде рассказал, что провернуть атаку ее организаторам удалось после массовой скупки сим-карт. Звонившие в доставку блюд «Тануки» использовали номер всего один раз.

Поскольку никого из клиентов-отказников найти не удалось, иск был предъявлен к трем фигурантам административного дела о признании «Мужского государства» экстремистcкой организацией.

В суд по иску «Тануки» явился только 19-летний нижегородец Игорь Носов, судебные повестки еще двум ответчикам вернулись как невостребованные.

Игорь Носов рассказал, что непричастен к прошлогодним атакам на «Тануки», так как вышел из «МГ» еще в 2018 году, разочаровавшись в идеях движения после того, как сторонники Владислава Позднякова стали массово травить в соцсетях девушек, флиртовавших с иностранными болельщиками во время чемпионата мира по футболу. Молодой человек рассказал, что изначально участники «МГ» придерживались идей здорового образа жизни и помогали обществу, устраивая субботники и убирая мусор в парках. Показания ответчика отчасти подтвердил и сотрудник нижегородского Центра противодействия экстремизму Александр Негин, допрошенный как свидетель. Офицер полиции вспомнил, что участников «Мужского государства» разрабатывали давно, однако в 2018 году, когда Владислава Позднякова арестовали по обвинению в экстремизме за нападки на девушек (впоследствии статья обвинения была декриминализована), нижегородская ячейка распалась. Оперативник усомнился, что Игорь Носов мог быть причастен к атакам на «Тануки».

Изучив доказательства, председатель райсуда Михаил Гриц удовлетворил иск частично, решив взыскать 158 тыс. руб. убытков только с Владислава Позднякова.

Дмитрия Губанова и Игоря Носова признали непричастными к атакам. В их пользу свидетельствовало и решение Нижегородского областного суда о запрете «Мужского государства», в котором был установлен самороспуск нижегородской ячейки.

Михаил Андреев сообщил “Ъ”, что «Тануки» важен сам факт решения в пользу сети ресторанов. «Как взыскивать ущерб, будет решать компания, когда решение суда вступит в силу»,— уточнил он. Судя по тому, что Владислав Поздняков давно уехал из России, добиться реального возмещения убытков рестораторам будет непросто.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород