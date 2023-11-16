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Коммерсантъ FM
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Сотрудники выбрали бенефиты

Какие критерии заставляют россиян не менять работу

Россияне все меньше думают о карьерном развитии. К таким выводам по итогам исследования пришли специалисты рекрутинговой компании Get Experts. Авторы исследования опросили около 1,5 тыс. человек и выяснили, что за последние пять лет приоритеты россиян в работе поменялись. Теперь они все больше обращают внимание на условия труда, а не наличие возможностей для роста.

Чем сегодня можно мотивировать россиян оставаться на текущем месте работы? Подробности — в справке “Ъ FM”:

По словам работодателей, за последнее время сотрудники чаще всего увольнялись из-за профессионального выгорания. Так происходило почти в половине случаев. Следом — нежелание заниматься прежним делом. А 36% респондентов заявили, что их сотрудники сменили место или сферу деятельности из-за отсутствия перспектив.

Авторы исследования также спросили у россиян, что сегодня мотивирует их оставаться в компании. И выяснилось, что приоритеты за последние пять лет кардинально изменились. Если раньше на первом месте среди нематериальных причин были возможности карьерного роста, а также интересные задачи, то теперь в приоритете комфортные условия труда.

60% респондентов сообщили, что хотели бы работать из дома. Около половины также ценят гибкий график. 41% хочет соблюдать баланс между работой и личной жизнью. О карьерном росте и профессиональном развитии сотрудники тоже думают, правда, только треть всех опрошенных.

Кроме того, согласно исследованию, в условиях кадрового дефицита более половины работодателей боятся потерять сотрудников и не найти на их места новых. 57% респондентов признались, что за последний год потеряли часть штата.

Почему сотрудники возвращаются на прежнее место работы

И сегодня это распространенная ситуация, в том числе потому, что молодому поколению неинтересно долго работать на одном месте, говорит основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок:

«Текучка до 50% считается сейчас нормой рынка. Хотя с точки зрения расходов ресурсов, это никакая не норма, все очень сложно. За последние два-четыре года изменилась жизнь большинства людей, все пересмотрели ценности. Карьерный рост ушел из топ-10.

Молодое поколение не очень хочет расти вертикально. Им интересно развиваться горизонтально, год поработать в одной сфере, потом в другой, а одновременно с этим проходить разные курсы.

Это не про экспертность и не живет в логике того, что нам нужны очень опытные специалисты. Для одних сфер деятельности позволительно, когда человек занимается то фотографией, то маркетингом, а через год решил поработать официантом. Для более классических профессий так нельзя. Работодатель может и должен улучшать условия труда, заботиться об экологичности внутри коллектива. Но сейчас он очень сильно зависит от сотрудников».

Чтобы удерживать работников, бизнес все чаще вынужден прибегать к нестандартным методам. Например, компания «Тинькофф» открыла новую штаб-квартиру с клиникой, домом быта и салоном красоты, рассказала HR-директор компании Евгения Хейман:

«Повысилась важность благополучия, бенефитов, продуктов от работодателей. Мы эту тенденцию заметили достаточно давно и уже провели ряд изменений. В "Тинькофф" есть непрерывная программа благополучия по комплексному развитию и поддержке для сотрудников. Мы делаем месяцы заботы, здоровья, спорта.

На что обращают внимание HR-менеджеры при поиске сотрудника

У нас есть комплексная программа поддержки семьи, инвестируем в психологическое здоровье сотрудников, их финансовую грамотность, воспитание детей и так далее. В ноябре у нас открылась новая штаб-квартира, скоро достроится клиника, новые спортзалы, салоны красоты, и мы сможем это все запустить и интегрировать в программу».

В конце сентября исследователи Высшей школы экономики пришли к выводу, что производительность труда россиян сегодня бесполезно увеличивать деньгами. По данным опроса, больше половины респондентов не готовы к росту нагрузки даже при изменении зарплаты. Часть из них объяснила это тем, что уже работает на пределе возможностей, остальные сослались на другие приоритеты в жизни.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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