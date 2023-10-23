Работодатели заглядывают в соцсети

Каждый пятый россиянин не смог получить работу из-за своих постов в соцсетях. Влияние на карьеру активности в интернете исследовали эксперты проекта «Лаборатория HR инноваций» и платформы «Академия здоровья». Выяснилось, что почти 70% работодателей запрашивают у соискателей ссылки на их личные блоги еще до этапа собеседования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Это действительно помогает отсеять неподходящих кандидатов на ранней стадии, пояснила HR-директор вендора программного обеспечения компании НОТА Кристина Соколова:

«Соцсети — вторая сторона жизни любого потенциального соискателя, некий канал коммуникации, где он себя презентует, рассказывает о своей неформальной жизни. С помощью профилей можно понять, чем человек увлекается, как вообще использует эти каналы коммуникации. Соцсети — всегда дополнительная, не самая главная, но иногда очень информативная история про потенциального кандидата.

А если мы, например, говорим о таких специалистах, как PR-менеджер, маркетолог — это люди, которые должны уметь презентовать себя и потенциальную компанию. При поиске таких специалистов считаю обязательным смотреть страницы соискателя в соцсетях — как человек о себе говорит, что он заявляет, как у него это получается, как он пишет, в конце концов, орфография, с которой, кстати, у многих сейчас не все хорошо».

Изучая соцсети потенциальных сотрудников, каждый третий работодатель ограничивается просмотром основной информации и фотографий, четверть читает публикации, а каждый десятый руководитель рассказал, что по никам пользователей находил их сообщения на форумах и в пабликах, и это влияло на окончательное впечатление о соискателе.

Такой подход был популярен несколько лет назад, но сейчас по соцсетям кандидата уже не судят, говорит основатель кадрового агентства Max Legal Максим Матвиенко. Используются более консервативные инструменты, например, резюме и отзывы с прошлых мест работы, поясняет собеседник “Ъ FM”:

«Инструмент, с одной стороны, хороший, но сейчас он как-то уже отошел.

Главное, что человек делал, а точнее, что он сделал. В кризисный момент и бизнесу, и госкомпаниям нужен результат, соответственно, они в первую очередь смотрят на блок, где человек пишет свой функционал.

Этот блок — ключевой. Если мы ищем кандидата, то собираем рекомендации от предыдущих работодателей — бесценно пять минут послушать того, кто с этим человеком работал. Мы ведь не можем отклонить соискателя только по тому, что нам не понравились его соцсети».

HR-специалисты говорят, что в общем наборе критериев, по которым оценивают кандидатов, на его портрет в соцсетях приходится не более 10%. Тем не менее для соискателя — это шанс сформировать личный бренд и презентоваться себя потенциальному боссу.

Но следует учитывать сферу деятельности кандидата. Например, излишняя активность в социальных сетях может вызвать сомнения, останется ли у сотрудника время, собственно, на саму работу. Или, наоборот, для публичных профессий закрытость, скорее, может навредить. Перед тем, как начать поиск вакансии, следует обновить не только свое резюме, но и профиль в сосетях, рекомендует партнер консалтинговой компании Odgers Berndtson Russia Ирина Милехина:

«Все, что появляется в открытом доступе, является достоянием не только конкретного человека, но и всех остальных, включая потенциального работодателя. Поэтому сотрудник либо закрывает профиль полностью, и тогда это его личная жизнь. Но он имеет и ограничения, связанные с тем, что мало кто может узнать про его личный бренд или личность.

Иногда работодателям интересно и то, как человек проявляет себя со своими друзьями, в путешествиях и так далее, какие у него увлечения, помимо работы.

Соискатель может продвигать себя через соцсети, таким образом привлекая внимание к своей персоне, а не только посредством размещения резюме на конкретных ресурсах».

В некоторых случаях пристальное внимание работодателя к личной жизни сотрудника продолжается и после приема на работу. 47% участников опроса сообщили, что после выхода в новый коллектив вынуждены были завести аккаунты для личного пользования, которые доступны только родственникам и друзьям. Около 20% опрошенных сделали это после того, как их личную жизнь или увлечения стали обсуждать сослуживцы. А 62% опрошенных признались, что и сами сплетничали о коллеге по следам постов из профиля.

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Светлана Белова