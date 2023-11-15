Россиян тянет обратно

Почти треть россиян возвращались на старую работу, при этом далеко не всегда с повышением. Доля таких сотрудников постепенно растет, выяснили эксперты «Авито Работа». Об этом пишет РБК. Самой популярной причиной стал «более приятный коллектив и руководство» — так ответил почти каждый пятый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Какие еще причины вынуждают россиян устраиваться на старое место? Подробности — в справке “Ъ FM”.

Среди причин возвращения на прежнюю работу россияне отметили выгодные условия, — так ответил каждый пятый. 18% проголосовали за комфортный график, чуть меньше — за «рабочую обстановку». 15% возвращались на старое место, признавая, что зарплата там более высокая; столько же, отмечая, что добираться до офиса удобнее. Каждый десятый выделил в качестве преимущества «интересные задачи», а 9% рассказали о перспективах карьерного роста, предложенные прежним начальством. Только 7% опрошенных вернулись на старую работу после сокращения на новой. При этом мужчины более склонны возвращаться к прежнему работодателю, чем женщины (37% против 28%). Чаще других на старое место устраивались сотрудники ресторанов, сфер туризма, сельского хозяйства, маркетинга, рекламы и пиара, а также страхования и строительства. Вместе с тем не всегда такое возвращение было связано с повышением в должности, его получил лишь каждый десятый. 22% опрошенных вернулись на ту же позицию, с которой уволились.

Между тем некоторые работодатели не поддерживают практику, когда уволенные сотрудники возвращаются на прежнее место. О своем опыте владельцы бизнеса рассказали “Ъ FM”.

Президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев: «Для нас важен фактор того, как сотрудник увольнялся. Расставаться всегда нужно красиво: предупредить, что ты уходишь, чтобы у компании была возможность найти замену. Совершенно нормально, что человек находится в поисках лучшей работы». Основательница коммуникационного агентства PR Inc. Ольга Дашевская: «Младший бухгалтер, проработав в других местах, вернулась на должность главного бухгалтера. Вернулся управляющий. Он вначале работал групп-хедом, руководителем проектной группы. Ушел, открыл свое агентство. А через три года позвонил, сказал, что устал, и спросил, можно ли вернуться обратно под крыло компании. Я ответила: "Отлично, приходи управляющим". Он несколько лет руководил агентством, а потом просто ушел из профессии». Основатель «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев: «Работая в салоне за креслом, конечно, многие творческие люди устают и выгорают. Нужно очень четко понимать, что это произошло и дать сотруднику свободу. У нас мастер ушел в очень крутой салон, вернулся по каким-то своим личным причинам, а я в итоге получил еще более опытного специалиста. Это немножко отличается от личных отношений, в которых дважды в одну воду не входим и на одни и те же грабли не наступаем». Ресторатор Станислав Лисиченко: «В одну и ту же воду войти дважды нельзя. Если человек ушел, то он должен отвечать за свое решение. Поэтому я бы с вероятностью 99% не взял сотрудника обратно. Это, знаете, как супруги в браке разошлись, погуляли, а потом решили сойтись. Это еще та метафора, но это достаточно серьезная вещь — совместная работа».

При этом только 5% россиян довольны текущим местом работы, выяснили аналитики платформы Skillbox, а главным препятствием для перехода в другое место становится недостаток компетенций и практических навыков.

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Иван Корякин