Госдума одобрила в первом чтении запрет смартфонов на школьных уроках

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования телефонов в российских школах. Законопроект, как сообщал ранее «Ъ», был внесен в октябре группой депутатов и сенаторов разных фракций и предполагает запрет школьникам использовать мобильные телефоны в личных целях во время уроков. Накануне законопроект был поддержан комитетом по просвещению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Сегодня в процессе обучения школьник забывает о предмете и на уроках сидит в телефоне, не усваивая программу,— считает депутат Сайгидпаша Умаханов (ЕР).— Добавьте к этому кибербуллинг, которому ежегодно подвергаются сотни школьников, а иногда и преподаватели. Введение запрета на телефоны будет касаться только занятий — на переменах школьники могут пользоваться устройствами». Механизм использования смартфонов во внеучебное время и правила их хранения во время уроков должны быть проработаны, «чтобы не обременять школу разбирательствами по поводу пропавших и испорченных телефонов и тем более не загружать этим учителей», полагает депутат. Он отмечает, что нынешний проект затрагивает «правила поведения учащегося и повышает статус педагога».

По его мнению, к второму чтению в законопроекте должны появиться дополнительные нормы, устраняющие «диспропорцию правового статуса педагога и учеников в части уважения человеческого достоинства». Господин Умаханов сослался на социологические исследования, проведенные при участии портала «Педсовет», из которых следует, что «травле со стороны учеников подвергались почти 70% педагогов».

«Вседозволенность последних лет и постоянное использование смартфонов плохо сказываются на дисциплине школьника,— говорит депутат Анатолий Бифов (КПРФ).— В законопроекте прописан регламент использования средств связи. Учащемуся будет разрешено использовать смартфон, когда это предусмотрено образовательной программой, а также в экстренных случаях, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. В остальных случаях никакие телефоны, которые есть у детей, не должны их отвлекать от уроков».

Одна из авторов законопроекта, председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова (ЕР), поясняет, что школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике: «Будут ли гаджеты храниться в шкафчиках, в коробочках, в столах, в портфелях или вообще не будут приноситься школу, будут решать родители вместе с педагогами». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

Подробнее о запрете на смартфоны читайте в публикации «Ъ» «Звонок для учителя».