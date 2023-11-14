Глава ГУР Буданов: Украина может не подписать мир с РФ после окончания конфликта

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Киев и Москва не подпишут мирный договор даже после фактического окончания боевых действий. Он привел в пример российско-японские отношения и отметил, что между этими странами мирный договор не подписан даже спустя несколько десятилетий после завершения Второй мировой войны.

«Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — Россия и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь»,— сообщил господин Буданов в интервью украинскому изданию «Новое время». По мнению главы ГУР, процесс достижения мирных договоренностей может оказаться крайне длительным и растянуться «на десятки лет».

Он также признал, что вероятность «заморозки» военного конфликта между РФ и Украиной существует, но подчеркнул, что Киев готов «ко всем возможным сценариям развития событий».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября написал в статье для британского издания The Economist, что военный конфликт «зашел в тупик». Единственное, по его словам, что может спасти положение украинской армии,— резкий технологический скачок. Вскоре после этого ряд европейских и украинских политиков заявил о возможной «заморозке» российско-украинского конфликта и проведении мирных переговоров. В частности, бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович полагает, что «заморозка» конфликта по итогам переговорного процесса является «вполне реалистичным сценарием».

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинский конфликт пошел не как по писаному».

Александр Кислов