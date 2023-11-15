В США заявили о необходимости вывода российских миротворцев из Карабаха

Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О`Брайен заявил, что США должны добиться ухода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. По его словам, это должно произойти по истечении пятилетнего контракта.

«Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта»,— сказал он во время заседания в комитете Палаты представителей (цитата по «РИА Новости»).

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе находится с ноября 2020 года. Срок его пребывания, определенный сторонами, составляет пять лет с возможностью продления. После боевых действий в регионе 19–20 сентября российские миротворцы начали сворачивать временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения. Президент России Владимир Путин говорил, что срок нахождения миротворцев в Карабахе будет решаться с Азербайджаном.

Об урегулировании конфликта в Карабахе — в материале «Ъ» «Упрямство во имя мира».