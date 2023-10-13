Путин: срок нахождения миротворцев в Карабахе будет решаться с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке сообщил, что вопрос пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет определен в ближайшее время с властями Азербайджана. Он напомнил, что по договору они должны там находиться до ноября 2025 года. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия 24».

Господин Путин напомнил, что ключевая задача российских миротворцев — наблюдение за режимом прекращения огня. После того как Армения признала Карабах территорией Азербайджана, отметил президент, российские миротворцы начали находиться на территории Азербайджанской Республики и «ситуация изменилась кардинальным образом».

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, что включает Нагорный Карабах.

10 октября господин Пашинян заявил, что вопрос нахождения российских миротворцев в Карабахе не зависит от Армении. «Россия проводит определенные обсуждения с Азербайджаном. С нами тоже обсуждается этот вопрос»,— сказал он тогда.

Российский миротворческий контингент находится в Карабахе с 9 ноября 2020 года. Срок пребывания был определен на пять лет с возможностью продления.

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «Из леса в сад и обратно».