Бельгийцы вышли из карьера

Один из крупнейших российских застройщиков — группа компаний ФСК Владимира Воронина — приобрел российский бизнес бельгийской Sibelco, который с 2022 года работал обособленно из-за санкций. В сделку, совершенную на фоне возникших у Sibelco сложностей с управлением российскими предприятиями после начала СВО, вошли завод по добыче и производству глины под Воронежем, а также промплощадки в Московской и Новгородской областях и торговый дом в Санкт-Петербурге. Сумма сделки не раскрывается, но выручка воронежского предприятия доходила до 1 млрд руб. в год, и именно в эту сумму его оценивают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В контексте СВО обесценивания российских активов не произошло, считают в Sibelco

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В контексте СВО обесценивания российских активов не произошло, считают в Sibelco

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О состоявшейся сделке вчера сообщили в ФСК и Sibelco. Помимо завода по добыче и производству глины «Сибелко Воронеж», активы бельгийской компании в России были представлены комбинатами по добыче и переработке кварцевых стекольных песков — Раменским горно-обогатительным комбинатом в Московской области и Неболчинским карьероуправлением в Новгородской области, а также торговым домом в Санкт-Петербурге.

Чем известны Sibelco и ФСК Sibelco — международная компания, которая добывает, перерабатывает и продает специальные промышленные минералы, в частности кремнезем, глины, оливин, и является лидером в области переработки стекла. Продукция поставляется на международный рынок для стекольной, литейной, металлургической, керамической, химической и строительной промышленности. Группа имеет производственные мощности в более чем 30 странах. Российский сегмент Sibelco является крупным игроком в области добычи и переработки кварцевого песка и глины. Группа компаний ФСК — производственно-строительная группа, включающая одну из крупнейших девелоперских компаний в России (по данным Единого ресурса застройщиков — четвертый в РФ по объему текущего строительства на 1 ноября), а также производственно-стекольный бизнес. Воронежское предприятие станет первым активом группы в Черноземье. Выручка ГК за 2022 год составила более 174 млрд руб.

«Приобретение нового актива в сфере производства и переработки песка и глины является для нас важным направлением в развитии бизнеса. В условиях санкций и политики импортозамещения внутренний рынок потребления этой продукции, по нашим оценкам, будет только расти»,— прокомментировал покупку президент ГК ФСК Владимир Воронин.

В Sibelco напомнили, что компания присутствовала на российском рынке добычи и переработки кварцевого песка и глины с 2004 года, а ее деятельность помимо строительного затрагивала рынки стекольной и керамической промышленности. «С февраля 2022 года бизнес Sibelco в России функционировал на автономной основе. Sibelco всегда действовала в полном соответствии со всеми санкциями против России»,— утверждают в головной компании. «С 2022 года мы тщательно отслеживали ситуацию… Обеспечение непрерывности и стабильности бизнеса в интересах наших 300 российских сотрудников было одним из ключевых соображений при выводе бизнеса из России»,— сказал CEO Sibelco Хилмар Роуд.

Как Sibelco развивала воронежский актив Воронежское предприятие Sibelco приобрела в 2014 году у немецкого производителя стройматериалов HeidelbergCement. В 2017-м компания запустила комплекс шихтования глин стоимостью €1,5 млн. Комплекс был возведен в рамках проекта по перевооружению предприятия и производил 300 тыс. т сырья в год при односменной работе. В 2022–2023 годах Sibelco планировала начать работы по добыче глины в меловом карьере «Белый колодец» под Воронежем — в одном из живописных мест с меловыми горами, оставшимися после отработки месторождения мела, где несколько бизнесменов развивают свои event-площадки. Но вызвавшие резонанс работы были отложены на 2023 год и впоследствии об их начале не сообщалось.

Предприятие Sibelco в поселке Стрелица Семилукского района Воронежской области выпускает глину и глиняные смеси, а также различные пески. Продукция может применяться на огнеупорных и кирпичных заводах, для производства изделий из керамики и фарфора, в металлургии. По данным источников „Ъ“ в отрасли, сделка была на согласовании по меньшей мере с июля. В ее обсуждении принимали участие и воронежские власти. В «Сибелко Воронеж» пока предпочли воздержаться от комментариев, отметив, что встречи коллектива с новыми собственниками еще не было. В ФСК „Ъ“ не стали раскрывать сумму сделки. Собеседники «Ъ-Черноземье» на рынке затруднились ее оценить из-за влияния санкций.

В отчете Sibelco за 2022 год говорится, что в контексте СВО обесценивания российских активов не произошло. При этом число российских предприятий в 2022 году фактически выросло — в результате боевых действий Курдюмовский завод кислотоупорных изделий Sibelco в ДНР оказался на контролируемой РФ территории (к середине ноября — фактически на линии боевого соприкосновения), но в компании в этом не видели рисков «потери контроля». На долю предприятий Sibelco на Украине и в России в 2022 году пришлось совокупно примерно 5% выручки (от общей суммы 2 млрд евро) и 9% EBITDA (от 339 млн евро) компании, а совокупная стоимость активов в двух странах (с учетом курсов валют и внутрикорпоративных займов) превышала 162 млн евро.

«Военная операция на Украине и вытекающие из нее экономические санкции против РФ серьезно подрывают способность Sibelco управлять (российскими.— «Ъ») предприятиями»,— констатировали в компании.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Сибелко Воронеж» зарегистрировано в 2019 году. Уставный капитал — 124,7 тыс. руб. По собственным данным Sibelco на конец 2022 года, компания контролировала воронежский актив полностью. Исполнительный директор — Виталий Астапов. Выручка воронежской компании в 2022 году составила 944,5 млн руб. (годом ранее — 632,6 млн руб.), чистая прибыль — 214,9 млн руб. (в 2021-м — убыток 33,8 млн руб.).

Латненское месторождение каолиновых огнеупорных глин в Воронежской области, которое разрабатывала Sibelco, является одним из шести крупнейших в России с запасами примерно в 50 млн т сырья. В проведенном специалистам геологического факультета Воронежского госуниверситета исследовании (опубликовано в научном журнале «Вестник ВГУ») сообщается, что месторождение может быть перспективным также для добычи полезных ископаемых из «вскрышных пород», пригодных для производства цемента. Общие запасы цементного сырья только на трех вскрытых участках месторождения исследователи оценивают в 246,6 млн т писчего мела и 100 млн т суглинков, отмечая, что «возможности прироста запасов практически неограниченные».

«Производство цемента на базе месторождения позволит снизить дефицит строительных материалов в регионе, а попутное использование пород вскрыши позволит снизить использование пахотных земель под разработку карьеров»,— отмечается в исследовании, соавтором которого был главный геолог воронежского предприятия Sibelco Виктор Горюшкин.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский оценивает сумму сделки в 5–6 млрд руб., но считает, что бельгийская компания «могла предоставить дисконт в 30–35% из-за ухода с российского рынка». Воронежское предприятие Sibelco в периметре сделки могло стоить до 1 млрд руб., полагает оценщик.

Олег Мухин, Сергей Калашников, Мария Старикова

Как менялись собственники других крупных карьеров в Воронежской области

В 2023 году в Воронежской области произошла смена собственников еще одного крупного участника регионального рынка добычи полезных ископаемых. Холдинг «Алфигрупп» брянского бизнесмена Алексея Филина, летом купивший Воронежский комбинат строительных материалов (ВКСМ), в августе приобрел завод извести и меловой карьер «Эльдако» в Лискинском районе — как поставщика сырья на ВКСМ. Сумма сделки, закрытой по итогам аукциона банка непрофильных активов «Траст», составила 610 млн руб.