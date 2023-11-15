На суде по делу Треповой сообщили о смерти одного из пострадавших при теракте

Второй Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение уголовного дела в отношении Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она обвиняется в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 52 человека. Как сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда, в ходе рассмотрения дела стало известно, что один из пострадавших в результате взрыва умер. Заседание по делу на сегодня закончили, рассмотрение перенесли на 10:00 17 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В перерыве поступила информация, что один из потерпевших скончался»,— сказал судья. По данным «Ъ», он умер во время расследования дела. Причину смерти и иных подробностей не сообщили. Адвокат Дарьи Треповой Даниил Берман сообщил, что слышит о смерти потерпевшего впервые. «Умер он или погиб, неизвестно. Вероятно, материалы об этом поступят в суд и все станет понятно»,— приводит слова защитника «Фонтанка».

По информации «Ъ», погибший должен был давать показания на сегодняшнем заседании.

В ходе заседания фигуранты дела Дарья Трепова и Дмитрий Касинцев частично признали вину. Дарья Трепова согласилась с обвинением только по статье об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Вину по статьям о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) она не признала, сославшись на ранее данные показания. Дмитрий Касинцев не согласен с квалификацией и считает, что речь идет о более мягком «несообщении о преступлении».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дарья Трепова получила трех судей».

Полина Мотызлевская; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург