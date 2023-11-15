Трепова не признала вину в совершении теракта, в котором погиб военкор Татарский

Второй Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение уголовного дела в отношении Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она обвиняется в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 50 человек. Корреспондент «Ъ» в зале суда передает, что Дарья Трепова признала вину лишь частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным «Ъ», подсудимая полностью признала вину только по статье об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Вину по статьям о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) Дарья Трепова не признала, сославшись на ранее данные показания. «Я не знала, что в статуэтке взрывное устройство, я думала, что там только подслушивающее»,— сказала она.

По данным гособвинения, до начала апреля 2023 года Дарья Трепова получила около 132 тыс. руб. на криптокошелек и использовала их для подготовки теракта. Следствие утверждает, что на эти деньги были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему СВО, также они были потрачены на «личные нужды».

В ходе заседания представитель обвинения сообщила, что Дарья Трепова перевезла самодельное взрывное устройство (СВУ) в Санкт-Петербург и хранила его в квартире на Васильевском острове. В обвинительном заключении говорится, что она активировала СВУ, убрав в нижней части подарочного бюста магнит, после чего поехала в кафе на Университетской набережной. После вручения бюста Владлену Татарскому с помощью телефонного вызова с SIM-карты, принадлежащей эстонской сотовой компании, не установленными следствием лицами была запущена детонация СВУ.

По делу также проходит Дмитрий Касинцев, у которого девушка пряталась до момента задержания. Его обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ). Он вину признает, однако не согласен с квалификацией и считает, что речь идет о более мягком «несообщении о преступлении».

В ходе заседания судья сообщила, что один из пострадавших в результате теракта скончался во время расследования. Она не уточнила причину смерти и иные подробности. По этой причине заседание перенесли на 10:00 мск 17 ноября.

2 апреля 2023 года в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной Васильевского острова, произошел взрыв. В кафе в это время проходила встреча военного корреспондента и блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, с подписчиками его Telegram-канала. Военкор в результате взрыва погиб, 52 человека получили ранения. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее блогеру.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дарья Трепова получила трех судей».

Полина Мотызлевская; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург