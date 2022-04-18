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Коммерсантъ FM
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Владельцы Эльги смотрят на металл

Они создали компанию для инвестиций в сталь

Альберт Авдолян и Александр Исаев, которые через «А-Проперти» занимаются развитием Эльгинского месторождения угля, создали новую компанию для производства чугуна, стали и ферросплавов. До сих пор о планах бизнесменов инвестировать в черную металлургию не было известно: на данный момент все их проекты касаются добычи и транспортировки угля. Рекордные цены на уголь сейчас делают финансовое положение «А-Проперти» устойчивым, при этом эксперты отмечают отсутствие продуктовой диверсификации.

Альберт Авдолян

Альберт Авдолян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Альберт Авдолян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Компании «АП Холдинг» Альберта Авдоляна и «Энергогрупп» Александра Исаева зарегистрировали в апреле компанию «А-Стил», которая будет заниматься производством чугуна, стали и ферросплавов, следует из данных ЕГРЮЛ. Господин Авдолян контролирует долю 75%, а Александр Исаев — 25%. В пресс-службе компании отказались от комментариев. В ФАС заявили “Ъ”, что ходатайств о приобретении каких-либо активов от «А-Стил» пока не поступало.

«АП Холдинг» является владельцем «А-Проперти», которая, в свою очередь, контролирует компании-операторы Эльгинского месторождения угля. Александр Исаев является гендиректором управляющей компании «Эльгауголь». До сегодняшнего дня не было известно об их интересе к проектам в черной металлургии. В портфеле компании были только проекты, связанные с добычей и транспортировкой угля. Господин Авдолян также является одним из владельцев «Сибантрацита», одного из крупнейших в мире производителей антрацита. Этот уголь также используется в металлургии.

Производство на Эльгинском месторождении составило в прошлом году 14,7 млн тонн угля, из которых 14 млн тонн ушло на экспорт. В этом году планируется увеличить добычу до 20 млн тонн, из которых 16–17 млн тонн уйдет в Китай.

Собеседники “Ъ” на российском рынке M&A считают, что компания Альберта Авдоляна и Александра Исаева если и будет делать инвестиции в черную металлургию, то скорее будет приобретать активы, а не строить их с нуля. У «А-Проперти» и без этого существенные планы по инвестициям. В 2020 году компания заявляла, что намерена вложить 130 млрд руб. в десятикратное увеличение добычи до 45 млн тонн угля. В планы входит и увеличение провозной способности железнодорожного пути Эльга—Улак до примыкания с БАМом. Кроме того, «А-Проперти» хочет построить частную ветку Эльга—Чумикан до побережья Охотского моря, с тем чтобы не зависеть от поставок через загруженные БАМ и Транссиб.

Финансовое положение компании позволяет планировать новые проекты. По итогам 2021 года чистая прибыль «А-Проперти» составила 36,1 млрд руб. против 7,7 млрд руб. в 2020 году. АКРА, повышая в ноябре 2021 года кредитный рейтинг «Эльгаугля», отмечала улучшение качества долговой нагрузки за счет рефинансирования краткосрочного долга в размере 120 млрд руб. синдицированным кредитом от пула российских банков с комфортным графиком погашения в период с 2023 по 2031 год. При этом компания получила низкие оценки в части продуктовой диверсификации, так как занимается только добычей и переработкой угля.

Сергей Гришунин из НРА обращает внимание на ухудшение экспортных перспектив угля и риски вытеснения российской продукции с некоторых азиатских рынков. По мнению эксперта, для угольного холдинга создание металлургического производства позволит увеличить устойчивость бизнеса. Он отмечает, что на фоне деглобализации мировой экономики зависимость денежного потока «А-Проперти» от экспорта угля может представлять риски, а создание сталелитейного бизнеса может быть способом их снизить.

Евгений Зайнуллин

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