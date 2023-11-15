Депутат Останина надеется на введение предмета семьеведение в школах в 2024 году

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) уверена, что ей удастся убедить Минпросвещения ввести в школах предмет «семьеведение» с 2024 года. Она отметила, что такой курс уже преподается в школьной программе в 40 регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Уверены, что со следующего года мы убедим Министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение»,— сказала депутат «РИА Новости». По ее словам, новый предмет будут преподавать по единому учебнику, который подготовят в 2024 году.

Как считает депутат, нужно со школьных лет говорить о важности сохранения семьи и готовить «молодежь к семейной жизни».

Госпожа Останина предложила ввести семьеведение во всех школах России в начале 2023 года. В июле депутаты, чиновники и педагоги подготовили для Министерства просвещения предложения по предмету. Представитель Минпросвещения Анна Тимофеева в октябре отчиталась перед депутатами, что ведомство внесло изменения, касающиеся темы традиционных семейных ценностей, в федеральные государственные образовательные стандарты, однако госпожа Останина продолжает настаивать, чтобы семьеведение стало обязательным предметом.

Подробнее о вопросе — в материале «Ъ» «В семьеведении нашли брак».

Леонид Уварчев