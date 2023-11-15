«Авито Недвижимость»: спрос на вторичное жилье в Москве за год сократился на 31%

По данным «Авито Недвижимости», за год спрос на вторичное жилье в Москве снизился на 31%, а цены выросли на 6% — с 253 тыс. до 269 тыс. руб. Стоимость квадратного метра в старом фонде за год уменьшилась в 26 районах города.

В Академическом (ЮЗАО) спрос на вторичном рынке за год вырос на 43%, а цена за квадратный метр снизилась на 3% (до 311 тыс. руб.), в Вешняках (ВАО) интерес к старому фонду увеличился на 10%, а объекты подешевели на 12% (до 238 тыс.), в Якиманке (ЦАО) спрос вырос на 7%, а цены опустились на 21% (до 548 тыс. руб.). Самый заметный рост спроса зафиксировали в Текстильщиках (ЮВАО, на 84%), Южном Медведкове (СВАО, на 84%), Некрасовке (ЮВАО, на 74%) и Печатниках (ЮВАО, на 74%).

Цена на вторичном рынке жилья в пересчете на квадратные метры снизились в 26 районах. Самое заметное снижение отметили в Бабушкинском районе (СВАО, на 29%), Северном Измайлове (ВАО, на 24%), Молжаниновском (САО, на 23%), Савеловском (САО, на 22%). В октябре на вторичном рынке Москвы дешевле всего квадратный метр стоил в Северном Измайлове (ВАО, 184 тыс. руб.), Бабушкинском (СВАО, 191 тыс. руб.), Молжаниновском районе (САО, 200 тыс. руб.) и Капотне (ЮВАО, 209 тыс. руб.).

Аналитики отметили, что в целом в октябре активность на вторичном рынке недвижимости Москвы значительно снизилась. «Это касается не только снижения спроса, но и уменьшения объема предложения на 31% по сравнению с октябрем 2022 года. Причина уменьшения интереса к объектам — в растущих ставках по ипотеке, так как ключевой показатель ЦБ за год повысился в два раза, с 7,5% до 15%»,— пояснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова ранее обратил внимание, что разница стоимости жилья в новостройках и на вторичном рынке достигла рекордных значений — почти 42%. Она отметила, что этот разрыв не снижается, а лишь увеличивается, несмотря на льготные программы.

В октябре 2023 года темпы ввода жилья составили 6,5 млн кв. м, что почти на четверть меньше показателя прошлого года — такое снижение связано с существенным сокращением месячного ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Подробности — в материале «Свой дом потом».

Лаура Кеффер