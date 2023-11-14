Пакистанцу зачли боевые заслуги

Суды в Черноземье предпочитают не применять в отношении иностранцев, не имеющих легального статуса для проживания в России, но отслуживших в ЧВК «Вагнер», меру наказания в виде депортации. Два райсуда вынесли соответствующие постановления по административным правонарушениям в отношении бывших контрактников — пакистанца и уроженца одной из среднеазиатских республик, которые много лет проживали в России без законных оснований. В одном случае суд, несмотря на уголовное прошлое нарушителя, учел заслуженную им в боях медаль «За отвагу», а в другом — наличие дома и жены в России. Известны и такие случаи, когда нелегалов, которые не успели отслужить, но в суде просят дать им время для отправки на СВО, депортируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала СВО суды в Черноземье вынесли два постановления по делам о проживании в России без документов (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, штраф от 2 до 5 тыс. руб. с выдворением за пределы РФ) в отношении бывших иностранных бойцов ЧВК «Вагнер». Оба постановления вынесены в Липецкой области.

Усманский райсуд рассматривал дело Гайратжона Ахматбаева. В материалах дела его гражданство не указано, предположительно — уроженец Узбекистана или Таджикистана. Нарушение было установлено в июле 2023 года в ходе проверки адреса (он в опубликованном постановлении не раскрывается): иностранец не имел документов для пребывания в РФ и уклонился от выезда за рубеж по истечении разрешенных сроков.

Тем самым он нарушил положения сразу двух законов — «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Иностранец в суде признал вину и рассказал, что приехал в Россию еще в 2014 году для «проживания и работы», тогда же познакомился с местной девушкой. Но в том же году господина Ахматбаева приговорили к 12 годам колонии за разбой. «При отбытии наказания» в октябре 2022 года ему предложили заключить контракт с ЧВК «Вагнер». Отвоевав в зоне СВО, после завершения контракта 20 апреля 2023-го иностранец вернулся на прежнее место жительства к своей девушке «с целью создания семьи» и «начал собирать документы для получения гражданства».

Вынося постановление, суд учел смягчающие обстоятельства: господин Ахматбаев не только признал вину, но и успел получить на передовой медаль «За отвагу». «Выдворение за пределы РФ предполагает серьезное вмешательство со стороны государства в осуществление права Ахматбаева на уважение семейной жизни»,— заметили в суде. Там сослались на римскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и на постановление Конституционного суда о необходимости учитывать характер и условия правонарушения, а также личность нарушителя и с учетом всех обстоятельств назначили ему минимальный штраф без выдворения — 2 тыс. руб.

Становлянский райсуд по аналогичному делу руководствовался другими аргументами. 24 июня 2023 года полицейские в ходе проверки транспорта на федеральной трассе задержали уроженца Пакистана Махаммада Вакар Кхана, которого заподозрили в тех же нарушениях (но вменяли незаконное пребывание только в течение нескольких недель). Пакистанец признал вину и в суде рассказал, что живет в России еще с 2015 года, в 2019-м женился на гражданке РФ и купил дом, где теперь и проживает с супругой. 18 октября 2022 года он якобы должен был получить бессрочный вид на жительство в РФ, но 12 октября заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал в зону СВО.

Суд запросил военкомат, но там смогли лишь пояснить, что официально военную службу проходят только граждане РФ. В итоге нарушителю назначили 3 тыс. руб. штрафа без выдворения: пакистанцу зачлось наличие собственного дома и брак с гражданкой РФ.

Обжаловать постановления иностранцы не стали. Связаться с ними «Ъ-Черноземье» не удалось, свои интересы они представляли в судах лично.

Некоторые иностранцы, привлекаемые к ответственности по той же статье КоАП, в судах пытаются апеллировать к своему желанию заключить контракт для участия в СВО, которое они якобы не успели реализовать. Но если нарушитель ранее не служил на передовой, то такие утверждения суды во внимание не принимают. К примеру, в марте Мценский райсуд постановил выдворить из России (и назначил 2 тыс. руб. штрафа) гражданина Таджикистана Хуршеда Рузиева, у которого срок временного пребывания в стране окончился годом ранее.

Нарушитель утверждал, что проживает в России с 2019 года вместе с сожительницей, и просил дать ему возможность оформить документы в военкомате, но безуспешно.

Олег Мухин