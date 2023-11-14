Johnson Associates: бонусы на Уолл-стрит будут снижаться второй год подряд

По итогам текущего года бонусы американских инвестбанкиров сократятся примерно на 15–25% по сравнению с прошлым годом, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Johnson Associates. Также, скорее всего, снизятся бонусы сотрудников розничных и коммерческих банков — примерно на 10–20%. Если эти прогнозы сбудутся, бонусы в американских банках будут сокращены уже второй год подряд.

После рекордного по выплатам 2021 года в 2022 году бонусы заметно сократились. Средний размер годовых бонусов брокеров с Уолл-стрит по итогам 2022 года уменьшился на 26% и составил всего $176 тыс.— это стало самым серьезным сокращением бонусов после мирового финансового кризиса 2008 года.

«Еще один год разочарований. И все это накладывается на рост цен. Поэтому доходы у людей будут существенно ниже»,— отмечает управляющий директор Johnson Associates Алан Джонсон. На сокращение бонусов в американских банках влияет резкое замедление инвестиционной активности, слияний и поглощений, размещений ценных бумаг, что вызвано резким ростом учетных ставок, неопределенностью в мировой экономике и сложной геополитической ситуацией.

Существенное снижение комиссионных за посреднические услуги на рынках слияний и поглощений зафиксировано и в Великобритании. Накануне стало известно, что британский Комитет по слияниям и поглощениям, занимающийся регулированием в области M&A, зафиксировал первый с 2014 года убыток из-за малого числа слияний среди британских компаний. Комитет финансируется за счет комиссионных, которые он получает от компаний и финансовых консультантов.

Евгений Хвостик