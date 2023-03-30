Бонусы брокеров с Уолл-стрит упали на 26%

Глава контрольно-финансового управления штата Нью-Йорк Томас Ди Наполи сообщил, что средний размер годовых бонусов брокеров с Уолл-стрит по итогам 2022 года упал на 26% и составил $176 тыс. Это самое серьезное падение размера бонусов после мирового финансового кризиса 2008 года, по итогам которого те сократились сразу на 43%.

Общий размер бонусных выплат по итогам года составил $33,7 млрд, что на 21% меньше, чем в 2021 году. Это самое серьезное сокращение суммы бонусов со времен Великой депрессии, отмечается в докладе.

Причинами сокращения бонусов после рекордного 2021 года стали негативные макроэкономические факторы, такие как рост инфляции, процентных ставок, боязнь рецессии. Все это привело к сокращению количества сделок на рынке, что снизило выручку инвестбанков, и общему падению прибыли банковского сектора — сразу на 56% по итогам года.

Кирилл Сарханянц