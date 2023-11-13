Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Британский комитет по слияниям зафиксировал первый убыток с 2014 года

По данным Financial Times (FT), британский комитет по слияниям и поглощениям (Takeover Panel), занимающийся регулированием в области M&A, зафиксировал первый убыток из-за малого числа слияний среди британских компаний.

Фото: Kin Cheung / AP

Фото: Kin Cheung / AP

Комитет финансируется за счет комиссионных, которые он получает от компаний и финансовых консультантов. По состоянию на последний финансовый год, который завершился в марте, дефицит составил £3,8 млн. По подсчетам FT, это стало первым убытком комитета с 2014 года.

«Во второй половине финансового года — с октября 2022-го по март 2023 года активность на рынках заметно сократилась из-за резкого ускорения инфляции, вызвавшей существенное повышение учетных ставок,— отметил комитет.— Таким образом общая годовая выручка комитета упала на 25%, до £11,4 млн. При этом расходы выросли с £13,5 млн до £15,7 млн из-за увеличения затрат на юридическое обслуживание и IT-услуги». По сравнению с 2021 годом число слияний и поглощений в Великобритании сократилось на 20%, до 48 сделок, из которых крупных сделок (объемом от £1 млрд) было всего 12. Годом ранее в стране произошло 16 крупных сделок.

Впрочем, FT отмечает, что, несмотря на годовой убыток, у комитета сохраняется профицит средств, полученный благодаря накоплениям за прошлые годы,— всего £33,5 млн.

Подробнее о том, происходит на российском рынке слияний и поглощений,— в материале «Ъ» «"Нет времени на медленные танцы"».

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...