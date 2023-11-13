Британский комитет по слияниям зафиксировал первый убыток с 2014 года

По данным Financial Times (FT), британский комитет по слияниям и поглощениям (Takeover Panel), занимающийся регулированием в области M&A, зафиксировал первый убыток из-за малого числа слияний среди британских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

Комитет финансируется за счет комиссионных, которые он получает от компаний и финансовых консультантов. По состоянию на последний финансовый год, который завершился в марте, дефицит составил £3,8 млн. По подсчетам FT, это стало первым убытком комитета с 2014 года.

«Во второй половине финансового года — с октября 2022-го по март 2023 года активность на рынках заметно сократилась из-за резкого ускорения инфляции, вызвавшей существенное повышение учетных ставок,— отметил комитет.— Таким образом общая годовая выручка комитета упала на 25%, до £11,4 млн. При этом расходы выросли с £13,5 млн до £15,7 млн из-за увеличения затрат на юридическое обслуживание и IT-услуги». По сравнению с 2021 годом число слияний и поглощений в Великобритании сократилось на 20%, до 48 сделок, из которых крупных сделок (объемом от £1 млрд) было всего 12. Годом ранее в стране произошло 16 крупных сделок.

Впрочем, FT отмечает, что, несмотря на годовой убыток, у комитета сохраняется профицит средств, полученный благодаря накоплениям за прошлые годы,— всего £33,5 млн.

Подробнее о том, происходит на российском рынке слияний и поглощений,— в материале «Ъ» «"Нет времени на медленные танцы"».

Евгений Хвостик