Мировой рынок электромобилей с начала года вырос на 34%

За первые девять месяцев года мировые продажи электромобилей выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило сегодня, 14 ноября, агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Rho Motion.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электромобиль Volkswagen ID.5 в шоу-руме во Франции

Фото: Stephane Mahe, Reuters Электромобиль Volkswagen ID.5 в шоу-руме во Франции

Фото: Stephane Mahe, Reuters

Аналитики компании отмечают, что существенный вклад в мировой рост продаж электромобилей сделал Китай, где за девять месяцев продажи увеличились на 29%. Примечательно, что рост продолжается и после завершения в декабре 2022 года государственной программы субсидирования рынка, запущенной еще в 2010 году. Rho Motion ожидает продолжения роста продаж до конца года.

«Говоря об октябре, следует отметить, что продажи электромобилей в Китае в этом месяце всегда традиционно высоки,— отмечают аналитики.— Можно предположить, что с учетом предыдущей динамики мы получим по итогам и всего года весьма хороший результат по продажам электромобилей в Китае».

Что касается европейского рынка электромобилей, то Rho Motion сообщает о росте продаж с начала года на 26%. Однако европейский рынок все еще довольно сильно зависит от мер государственной поддержки электромобилей, в частности, в Германии. «Субсидии остаются важным фактором на рынке Германии с учетом того, что почти две трети регистраций новых пассажирских автомобилей в стране относятся к коммерческому сектору»,— отмечают аналитики.

О том, какие модели электромобилей чаще покупают россияне, читайте в материале «Электрокары заряжаются спросом».

Евгений Хвостик