Мировой рынок электромобилей с начала года вырос на 34%
За первые девять месяцев года мировые продажи электромобилей выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило сегодня, 14 ноября, агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Rho Motion.
Электромобиль Volkswagen ID.5 в шоу-руме во Франции
Фото: Stephane Mahe, Reuters
Аналитики компании отмечают, что существенный вклад в мировой рост продаж электромобилей сделал Китай, где за девять месяцев продажи увеличились на 29%. Примечательно, что рост продолжается и после завершения в декабре 2022 года государственной программы субсидирования рынка, запущенной еще в 2010 году. Rho Motion ожидает продолжения роста продаж до конца года.
«Говоря об октябре, следует отметить, что продажи электромобилей в Китае в этом месяце всегда традиционно высоки,— отмечают аналитики.— Можно предположить, что с учетом предыдущей динамики мы получим по итогам и всего года весьма хороший результат по продажам электромобилей в Китае».
Что касается европейского рынка электромобилей, то Rho Motion сообщает о росте продаж с начала года на 26%. Однако европейский рынок все еще довольно сильно зависит от мер государственной поддержки электромобилей, в частности, в Германии. «Субсидии остаются важным фактором на рынке Германии с учетом того, что почти две трети регистраций новых пассажирских автомобилей в стране относятся к коммерческому сектору»,— отмечают аналитики.
О том, какие модели электромобилей чаще покупают россияне, читайте в материале «Электрокары заряжаются спросом».