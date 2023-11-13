За день в Курской области ранен второй мужчина после атаки беспилотника

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о втором за день раненом, пострадавшем из-за атаки беспилотника.

По словам главы региона, сегодня, 13 ноября, украинский беспилотник сбросил боеприпас в приграничном селе Горналь в Суджанском районе. Ранение получил мужчина. Его доставили в районную больницу. После оказания помощи раненого отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее утром из-за сброса взрывного устройства с беспилотника рядом с селом Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области пострадал еще один мужчина. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в местную центральную районную больницу.

Обстрелам сегодня подвергались и другие приграничные регионы. В Брянской области под огонь вооруженных сил Украины попал поселок Новенькое Суземского района. Там пострадавших не было, но повреждение получило жилое помещение. По территории Белгородской области за минувшие сутки были выпущены артиллерийский и пять минометных снарядов. Сбит беспилотник, пострадавших и разрушений не было.

Сергей Толмачев, Воронеж