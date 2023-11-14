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Коммерсантъ FM
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SuperJob: 61% россиян поддержали сокращение рабочей недели на час

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, 61% россиян поддерживают законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов. Как показало исследование, в поддержку инициативы чаще высказываются женщины (67%) чем мужчины (56%).

Опрос был проведен с 10 по 13 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, которые работают полный день по графику пятидневной 40-часовой рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье.

Против проекта высказались 16% респондентов, в основном они опасаются сокращения зарплаты. 23% затруднились оценить инициативу.

Как показало исследование, 70% опрошенных в пятницу отрабатывают полный рабочий день. У 28% респондентов время работы в пятницу сокращено на один час. Еще по 1% опрошенных в пятницу работают меньше на два или три часа.

Согласно Трудовому кодексу, рабочая неделя составляет не менее 40 часов. 9 ноября сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели час. Он предлагает закрепить сокращенный рабочий день в пятницу или перед праздничным днем. Сенатор объяснил свою идею переработками: по его словам, многие работодатели увеличивают объем производства без расширения штата сотрудников или дополнительных выплат.

Как ранее писал «Ъ», в 2023 году 42% предприятий хотели бы увеличить число своих сотрудников — в среднем на 13%. При этом часть из них, особенно в сфере промышленности, жалуются на сложности с подбором квалифицированных сотрудников — закрытие вакансии может занимать до четырех месяцев.

Подробнее читайте в материале «Дефицит содержания».

Лаура Кеффер

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