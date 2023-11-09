Сенатор Гибатдинов предложил Госдуме сократить рабочую неделю до 39 часов

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов. Как сказано в пояснительной записке к проекту, закон официально закрепит сокращенный рабочий день в пятницу или перед праздничным днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айрат Гибатдинов (в центре)

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Айрат Гибатдинов (в центре)

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

«Необходимо понизить общую максимальную планку продолжительности рабочей недели, уменьшив ее с 40 до 39 часов, для этого предлагается: в части 2 статьи 91 Трудового Кодекса слова "превышать 40 часов в неделю" заменить словами: "превышать 39 часов в неделю"»,— сказано в материалах к законопроекту в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке сенатор объяснил, что инициатива связана с переработками. Многие работодатели, как сказано в документе, увеличивают объем производства без расширения штата сотрудников или дополнительных выплат. Рамки 40-часового графика «сильнее стерли» пандемия и активный переход на дистанционную работу.

Сокращение продолжительности рабочей недели на один час, как поясняется в документах к законопроекту, позволит «снизить чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население» и «дополнительно создать новые рабочие места». В пояснительной записке сенатор упоминает, что Федерация независимых профсоюзов России в 2019 году предлагала ввести четырехдневную рабочую неделю, а в 2023 году ее представители поддержали идею сократить ее до 36 часов.

О том, как топ-менеджеры относятся инициативе о сокращении рабочего времени,— в материале «Ъ FM».

Петр Бузлаев