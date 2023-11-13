Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

BBC: патриарх Кирилл попросил Володина запретить аборты в частных клиниках

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме, направленном 8 ноября спикеру Госдумы Вячеславу Володину, попросил рассмотреть вопрос о запрете на проведение абортов в частных клиниках. Об этом сообщила Русская служба BBC со ссылкой на копию письма и источник. По данным издания, комитету Госдумы по охране здоровья поручено рассмотреть это предложение.

Вячеслав Володин (слева) и патриарх Кирилл

Вячеслав Володин (слева) и патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин (слева) и патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пишет BBC, в письме патриарх Кирилл утверждает, что частные клиники «зачастую» не соблюдают требования Минздрава в части «антиабортных ограничений», что может «свести на нет действия государства по увеличению рождаемости».

Патриарх указал, что «многие члены врачебного сообщества» поддержали введение запрета проводить аборты частными клиниками. «Это созвучно и позиции большинства наших граждан, которые осознают необходимость принятия дополнительных мер по сокращению абортов»,— говорится в письме.

«Народосбержение», по словам патриарха Кирилла,— вопрос национальной безопасности. В связи с этим, как отмечает BBC, он попросил Вячеслава Володина «с учетом особой важности вопроса», «выходящего за пределы здравоохранения», поручить разработку законопроекта комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По словам источника BBC, Вячеслав Володин поручил комитету по охране здоровья рассмотреть инициативу на следующий день после получения письма, 9 ноября. Комитет разослал в ассоциации частных клиник опросник и само письмо патриарха Кирилла. До 17 ноября медики должны прислать свои ответы в Госдуму.

12 ноября патриарх Кирилл на открытии общецерковного съезда, ссылаясь на пример Мордовии, предложил ввести во всех регионах России запрет на склонение к абортам. Аналогичную меру в ноябре ввели в Тверской области. Инициативу также рассматривают в Тамбовской области.

По данным Минздрава, в 2022 году в России было проведено 395 тыс. абортов. Согласно статистике Росстата (с учетом процедур, проведенных в медицинских подразделениях на производствах), число абортов за прошлый год составило 506 тыс. При этом на долю частных клиник пришлась пятая часть процедур (102 тыс.). В государственных клиниках провели 401 тыс. абортов. В 2023 году в России растет число регионов, где частные клиники сами отказываются от проведения абортов.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Не все на абортаж».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...