BBC: патриарх Кирилл попросил Володина запретить аборты в частных клиниках

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме, направленном 8 ноября спикеру Госдумы Вячеславу Володину, попросил рассмотреть вопрос о запрете на проведение абортов в частных клиниках. Об этом сообщила Русская служба BBC со ссылкой на копию письма и источник. По данным издания, комитету Госдумы по охране здоровья поручено рассмотреть это предложение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин (слева) и патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин (слева) и патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пишет BBC, в письме патриарх Кирилл утверждает, что частные клиники «зачастую» не соблюдают требования Минздрава в части «антиабортных ограничений», что может «свести на нет действия государства по увеличению рождаемости».

Патриарх указал, что «многие члены врачебного сообщества» поддержали введение запрета проводить аборты частными клиниками. «Это созвучно и позиции большинства наших граждан, которые осознают необходимость принятия дополнительных мер по сокращению абортов»,— говорится в письме.

«Народосбержение», по словам патриарха Кирилла,— вопрос национальной безопасности. В связи с этим, как отмечает BBC, он попросил Вячеслава Володина «с учетом особой важности вопроса», «выходящего за пределы здравоохранения», поручить разработку законопроекта комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По словам источника BBC, Вячеслав Володин поручил комитету по охране здоровья рассмотреть инициативу на следующий день после получения письма, 9 ноября. Комитет разослал в ассоциации частных клиник опросник и само письмо патриарха Кирилла. До 17 ноября медики должны прислать свои ответы в Госдуму.

12 ноября патриарх Кирилл на открытии общецерковного съезда, ссылаясь на пример Мордовии, предложил ввести во всех регионах России запрет на склонение к абортам. Аналогичную меру в ноябре ввели в Тверской области. Инициативу также рассматривают в Тамбовской области.

По данным Минздрава, в 2022 году в России было проведено 395 тыс. абортов. Согласно статистике Росстата (с учетом процедур, проведенных в медицинских подразделениях на производствах), число абортов за прошлый год составило 506 тыс. При этом на долю частных клиник пришлась пятая часть процедур (102 тыс.). В государственных клиниках провели 401 тыс. абортов. В 2023 году в России растет число регионов, где частные клиники сами отказываются от проведения абортов.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Не все на абортаж».

Лусине Баласян