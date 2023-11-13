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Коммерсантъ FM
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Владимира Соловьева преследовали больные нацисты

Военный суд отправит одного из них на принудительное лечение

2-й Западный окружной военный суд в Москве приступил к рассмотрению выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении нациста Василия Стрижакова, одного из восьми обвиняемых СКР в подготовке убийства известного телеведущего Владимира Соловьева. Фигурант свою вину не признает, а Генпрокуратура рассчитывает отправить его на принудительное лечение, так как он «совершал свои действия в невменяемом состоянии». Признанный по делу потерпевшим господин Соловьев и его адвокат участие в заседании не приняли.

Василия Стрижакова (на фото) будут в третий раз лечить за совершенные преступления

Василия Стрижакова (на фото) будут в третий раз лечить за совершенные преступления

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Василия Стрижакова (на фото) будут в третий раз лечить за совершенные преступления

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заседание суда, назначенное на десять часов утра, из-за проблем с доставкой 43-летнего Василия Стрижакова началось на три часа позже. Согласно фабуле обвинения, оглашенной обвинителем из Генпрокуратуры Миланой Дигаевой, в апреле 2022 года сотрудники ФСБ задержали в Москве восемь человек, планировавших совершить покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Помимо Стрижакова задержанными оказались ранее судимые Владимир Степанов и Владимир Беляков (оба в 2012 году по приговору Мосгорсуда получили соответственно восемь и десять лет лишения свободы за убийства и покушения на убийство на почве межнациональной ненависти), Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. По версии главного следственного управления СКР, задержанные состояли в запрещенной в РФ и признанной террористической неонацистской группировке National Socialism / White Power («Белая сила»), фигуранты планировали совершить покушение на господина Соловьева, а затем скрыться на территории Украины. До совершения своего главного преступления они устраивали поджоги военкоматов и диверсии на железных дорогах.

В ходе обысков у задержанных, по данным ФСБ, нашли восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс. патронов различного калибра, наркотики, поддельные документы.

Оглашая обвинительное заключение, госпожа Дигаева сообщила, что в случае провала задуманной операции подсудимые якобы собирались покончить с собой, употребив смертельную дозу наркотиков, но с этим у них ничего не вышло, так как они были задержаны спецслужбой.

Стрижаков первым предстал перед военным судом. Следствие инкриминирует ему незаконные оборот оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ), изготовление оружия (ч. 3 ст. 223 УК РФ), оборот взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), изготовление взрывчатки (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и приготовление к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности общеопасным способом из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 30, ст. 105 УК РФ), что грозит ему пожизненным сроком.

Вместе с тем в ходе заседания стало известно, что в суд поступило ходатайство о применении к Стрижакову мер медицинского характера, то есть принудительного лечения: в ходе следствия у него обнаружили психическое заболевание, и эксперты признали его невменяемым. По словам госпожи Дигаевой, «подсудимый совершил все свои действия в невменяемом состоянии».

На вопрос судьи, признает ли Стрижаков вину и понятно ли ему обвинение, он ответил: «Я не знаю, оружие дома хранилось, хотя и втемную. Да, вменяемые в вину мне обстоятельства понятны, виновным себя не признаю». Из ответов Стрижакова на вопросы суда после оглашения обвинительного заключения стало известно, что он и в ходе следствия отказывался признать вину в соучастии в подготовке покушения на Владимира Соловьева, заявлял, что не планировал совершать преступление. По его словам, он инвалид второй группы, на его иждивении после гибели жены находится дочь. Ранее привлекался к уголовной ответственности за соучастие в убийстве и нескольких нападениях на почве межнациональной ненависти, а также за распространение наркотиков, но каждый раз его направляли на принудительное лечение.

Со слов защитника, Стрижаков не скрывает тот факт, что знал остальных фигурантов — он просто пустил их к себе пожить, а в их преступлениях принимать участие не собирался.

Адвокат утверждает, что Василий Стрижаков сдал им комнату, в которой они оставили сумки с оружием и боеприпасами, а он даже не знал, что в них.

Обвиняемые в покушениях на Татарского, Дугину и Соловьева предстанут перед судами

В ходе первого заседания планировалось заслушать показания свидетелей обвинения из числа фигурантов уголовного дела. Один из них — Максим Дружинин, до этого проживавший в подмосковном Хотьково и работавший маляром в РЖД. По его словам, заказ на убийство Владимира Соловьева пришел от отбывающего пожизненный срок некоего Артема Дериглазова, постоянно общавшегося с лидером созданной осенью 2021 года неонацистской группировки Андреем Пронским (Подпись Неразборчива) по мессенджеру Telegram. Убрать телеведущего подельники планировали, установив бомбу под днище его автомобиля. А в качестве отвлекающего маневра планировали забросать «коктейлями Молотова» автомобиль полиции в другом районе Москвы. По словам Дружинина, конкретно ему за убийство господина Соловьева предложили 1 млн руб., украинский паспорт и жилье на Украине в случае успешного осуществления замысла, а в конечном итоге не заплатили ни копейки.

Из выступления в суде еще одного свидетеля обвинения, Дениса Абрарова, получается, что организация National Socialism опиралась на двух шизофреников — Андрея Пронского и Тимофея Мокия.

Андрей Волков из-за отсутствия на процессе адвоката показания не дал. Вместо этого гособвинитель огласила показания девушки Андрея Пронского, данные ею на следствии. По ее словам, Андрей Пронский и Тимофей Мокий познакомились в психиатрической больнице. По ее словам, «платежи Пронскому (в частности, за поджог военкомата в Ясногорске Тульской области) шли из Украины». «Я подозреваю — от СБУ»,— сообщила она.

При этом следует отметить, что Подпись Неразборчива несколько раз освобождали от уголовной ответственности, признавая неадекватным, но в деле о покушении на господина Соловьева нацист, по заключению психиатров, оказался полностью здоров.

Юрий Сенаторов

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