Руководитель воронежского управления ветеринарии может покинуть должность

Возглавляющий управление ветеринарии Воронежской области Николай Эсауленко может в ближайшее время покинуть должность. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в региональной власти.

По их словам, такое решение связано со вспышками сибирской язвы и африканской чумы свиней (АЧС), борьбу с которыми в регионе ведут этой осенью. Необходимость обновления кадров в ветеринарной службе региона (не только в руководстве управления, но и в тех районах, где обнаружены крупные вспышки заболеваний,— Панинском, Богучарском, Калачеевском) обсуждалась 7 ноября на совещании по вопросам эпизоотической ситуации под руководством губернатора Александра Гусева.

До господина Эсауленко дозвониться не удалось: в управлении ветеринарии сообщили, что он «в правительстве» и время его возвращения неизвестно.

Господин Эсауленко в последние недели фактически отстранен от исполнения обязанностей, отметил собеседник «Ъ».

Он подчеркнул, что губернатор поручил подобрать на должность руководителя управления человека, не связанного с ветеринарной службой региона, но имеющего опыт работы в силовых структурах: новый руководитель должен будет иметь максимальную независимость от местных фермеров, чтобы проявлять принципиальность в вопросах соблюдения ветеринарных правил.

Впервые за последние годы сибирскую язву выявили в Воронежской области в конце августа, затем — в холодильниках на рынке в Воронеже, а впоследствии — в Богучарском районе. Региональное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, повлекшего распространение сибирской язвы (ч. 1 ст. 249 УК РФ, до двух лет лишения свободы). В октябре в регионе было выявлено сразу пять очагов африканской чумы свиней, в том числе четыре — на крупных промышленных предприятиях: такого масштаба не было за всю историю Воронежской области.

Николай Эсауленко родился в 1975 году в Панино Воронежской области. С 1997 по 2014 год работал в Панинском районе ветврачом, директором ветеринарной лаборатории, начальником ветеринарного отдела районного управления сельского хозяйства, руководителем районной станции по борьбе с болезнями животных. В 2014–2019 годах — замруководителя областного управления ветеринарии, в 2021-2022 годах — замруководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. В сентябре 2022 года возглавил региональное управление ветеринарии.

Сколько неучтенных животных нашли у воронежских фермеров при обходах после вспышек сибирской язвы — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин