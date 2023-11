Главные новости за выходные 11–12 ноября

Участок железной дороги на перегоне Рыбное—Блокпост в Рязанской области, поврежденный взрывом 11 ноября, восстановлен, на нем открыто движение. 11 ноября в 7:12 мск на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное—Блокпост подорвалось самодельное взрывное устройство. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан до станции Юльевка.

Пограничная служба Финляндии ограничила въезд в страну с территории России на велосипедах, сообщила ТАСС пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ. Источник на одном из пропускных пунктов на границе Финляндии и Ленинградской области подтвердил агентству, что за 11 и 12 ноября финские пограничники не пустили несколько человек на велосипедах. «Пустили одного человека с двойным гражданством, при этом второго, также с двойным гражданством,— нет. По какому принципу идет отбор, непонятно»,— рассказал собеседник ТАСС.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу нескольких субъектов России запретить склонение женщин к аборту и призвал принять соответствующий закон «на федеральном уровне».

Глава Русской православной церкви заявил, что иногда, в том числе по коммерческим причинам, врачи склоняют женщину сделать аборт, но, по его словам, это является преступлением.

Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении журналиста Юрия Дудя (признан иностранным агентом) по статье о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК РФ), сообщили в правоохранительных органах. Проверка продлится как минимум до начала декабря. По словам собеседника агентства, поводом для проверки стало обращение некоего «общественника» из-за интервью журналиста с певицей Викторией Цыгановой и ее мужем Вадимом. Ранее в прокуратуру обращался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина лишили статуса адвоката. Соответствующее решение принял 10 ноября Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания. Господин Бородин был членом адвокатской палаты №1 Владикавказа. Ему вменили несколько фактов нарушения адвокатской этики. В частности, он совмещал правозащитную и адвокатскую деятельность.

Боевики «Хамаса» объявили о приостановке переговоров по освобождению захваченных в Израиле заложников из-за обстрела окрестностей больницы «Аш-Шифа» на севере анклава, в результате которого учреждение осталось без электроснабжения, сообщил Reuters палестинский чиновник, участвующий в переговорах по заложникам.

Подрыв трех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года координировал бывший командир одной из частей сил специальных операций ВСУ полковник Роман Червинский, сообщили издания The Washington Post (WP) и Der Spiegel со ссылкой на украинских и европейских чиновников. Как пишут СМИ, 48-летний Роман Червинский координировал логистику операции и руководил командой из шести человек, которые арендовали яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установили взрывные устройства на газопроводах.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на производственной площадке в Абу-Даби (ОАЭ) началась сборка автомобилей Aurus. По его словам, на этой площадке планируется выпускать модели Senat и Komendant. Господин Мантуров отметил, что производство запустилось со сборки седана Aurus Senat. Позднее, по его словам, будет налажен выпуск внедорожника Komendant.

На четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который завершился 12 ноября в Казани, Камила Валиева, самая известная, в том числе благодаря сложному допинговому делу, только что рассмотренному Спортивным арбитражным судом, отечественная фигуристка, не попала на подиум, заняв лишь четвертое место, из-за собственных и тренерских ошибок в произвольной программе.

Последний релиз The Beatles «Now and Then» стал лидером британского хит-парада впервые за 54 года. Песню смогли доработать только спустя 45 лет. Композиция была представлена 2 ноября. За десять часов она взлетела на 42-е место, а за прошедшую неделю — еще на 41 строчку. The Beatles, прекратившие существование в 1970 году, в 2023 году упрочили свою позицию по числу синглов на первой строчке чарта (18, рекорд — у Элвиса Пресли, 21 песня).