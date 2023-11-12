Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поврежденный взрывом участок железной дороги в Рязанской области восстановлен

Участок железной дороги на перегоне Рыбное—Блокпост в Рязанской области, поврежденный взрывом 11 ноября, восстановлен, на нем открыто движение. Сегодня, 12 ноября, в 15:34 мск по восстановленному участку проследовал первый грузовой поезд, сообщила пресс-служба РЖД в Telegram.

Сообщается, что в ходе восстановительных мероприятий железнодорожники убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, уложили 175 м новой рельсошпальной решетки, смонтировали 300 м контактной подвески, заменили опору контактной сети.

11 ноября в 7:12 мск на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное—Блокпост подорвалось самодельное взрывное устройство. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан до станции Юльевка.

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). В результате инцидента оказались повреждены 15 вагонов, причиненный ущерб устанавливается. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщало, что в результате пострадали машинист и его помощник. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточняла, что состав перевозил минеральные удобрения.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...