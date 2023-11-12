Поврежденный взрывом участок железной дороги в Рязанской области восстановлен

Участок железной дороги на перегоне Рыбное—Блокпост в Рязанской области, поврежденный взрывом 11 ноября, восстановлен, на нем открыто движение. Сегодня, 12 ноября, в 15:34 мск по восстановленному участку проследовал первый грузовой поезд, сообщила пресс-служба РЖД в Telegram.

Сообщается, что в ходе восстановительных мероприятий железнодорожники убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, уложили 175 м новой рельсошпальной решетки, смонтировали 300 м контактной подвески, заменили опору контактной сети.

11 ноября в 7:12 мск на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное—Блокпост подорвалось самодельное взрывное устройство. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан до станции Юльевка.

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). В результате инцидента оказались повреждены 15 вагонов, причиненный ущерб устанавливается. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщало, что в результате пострадали машинист и его помощник. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточняла, что состав перевозил минеральные удобрения.

Эрдни Кагалтынов