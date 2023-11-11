ТАСС: прокуратура проверяет Юрия Дудя по статье о дискредитации армии

Прокуратура Москвы начала проверку в отношении журналиста Юрия Дудя (признан иностранным агентом) по статье о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК РФ). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Проверка продлится как минимум до начала декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, поводом для проверки стало обращение некоего «общественника» из-за интервью журналиста с певицей Викторией Цыгановой и ее мужем Вадимом. Как отмечает ТАСС, ранее в прокуратуру обращался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он указал, что в течение интервью с Цыгановыми Юрий Дудь «в циничной и уничижительной форме выражал свое мнение» о действиях российской армии на Украине, о президенте и представителях госструктур. Специальную военную операцию, отметил господин Бородин, журналист называл войной. Виталий Бородин неоднократно просил прокуратуру проверить российских деятелей из-за их позиции по ситуации на Украине.

Интервью под заголовком «Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России» вышло на YouTube-канале Юрия Дудя 27 октября и набрало свыше 10 млн просмотров. Сам журналист неоднократно высказывался против спецоперации на Украине. В 2022 году он уехал из России.

Юрий Дудь был внесен в реестр иностранных агентов 15 апреля 2022 года. Журналист пытался оспорить законность этого решения, а также подавал жалобу на неуведомление о внесении в реестр. Суд в исках отказал. На одном из заседаний стало известно, что поводом для его внесения в реестр стало распространение сообщений иноагентов и получение денег за рекламу c YouTube.

Лусине Баласян