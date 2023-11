Последняя песня The Beatles возглавила британский хит-парад впервые за 54 года

Последний релиз The Beatles «Now and Then» стал лидером британского хит-парада впервые за 54 года, передает AFP. Песню смогли доработать только спустя 45 лет.

Композиция была представлена в прошлый четверг, 2 ноября. За 10 часов она взлетела на 42 место, а за прошедшую неделю — еще на 41 строчку. The Beatles, прекратившие существование в 1970 году, в 2023 году упрочили свою позицию по числу синглов на первой строчке чарта (18, рекорд у Элвиса Пресли — 21 песня). Последний раз The Beatles поднимался на первую строчку хит-парада в 1969 году с песней The Ballad of John and Yoko.

81-летний сооснователь группы и бас-гитарист Пол Маккартни так прокомментировал событие: «Это невообразимо. Это ошеломляюще. Это также очень эмоциональный момент для меня. Просто супер!».

Джон Леннон записал демо песни «Now and Then» в 1978 году, он аккомпанировал на фортепьяно в своей квартире в Нью-Йорке. В 1980 году Джон Леннон был убит. Его вдова Йоко Оно позднее передала Полу Маккартни две аудиокассеты с черновыми записями музыканта. Две композиции «Free as a Bird» и «Real Love» вышли в 1995 году в качестве отдельных синглов. Однако качество «Now and Then» было плохим, голос музыканта было сложно отделить от фонового гула.

К записи вернулись после съемок документального фильма The Beatles: Get Back Питера Джексона. Кинематографическая компания режиссера разработала приложение, которое позволило оставить на записи только вокал Джона Леннона. Композицию дополнили партией ритм-гитары Джорджа Харрисона, которая была записана в 1995 году, и новыми записями Пола Маккартни и Ринго Старра.

