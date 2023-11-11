В Смоленской области никто не пострадал при атаке беспилотником

При падении беспилотника в Смоленской области никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин. О перехвате двух беспилотников в Смоленской и Московской областях ранее сообщило Минобороны РФ.

Господин Анохин написал в Telegram, что ночью средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Смоленским районом был «обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа». «Пострадавших нет. На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности»,— добавил губернатор.

Власти Московской области пока не сообщали о последствиях попытки атаки беспилотником. Минобороны РФ информацию также не уточняло.

Регионы Центрального федерального округа неоднократно подвергались атакам беспилотниками на фоне конфликта России и Украины. В последний раз об уничтожении БПЛА над Московской областью Минобороны РФ сообщало 7 октября.

Леонид Уварчев