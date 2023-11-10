Главные новости за 10 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский краевой суд назначил шесть лет колонии строгого режима жителю Краснодара, имеющему двойное гражданство и собиравшемуся воевать на стороне ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Краснодарском крае, Адыгее и Крыму.

В поселке Верхнебаканский на месте строительства транспортной развязки нашли погребение древнего воина с конем.

Днем 10 ноября в порту Новороссийска произошел гидроудар. Из-за него в море произошел разлив нефтепродуктов.

Из бюджета Краснодарского края за два года на поддержку участников спецоперации и их семей выделили 5 млрд руб.

Защитник ФК «Краснодар» Кайо не сможет выйти на поле до конца года из-за травмы плеча, полученной еще в августе в матче с «Факелом».

Между Ростовской областью и Краснодарским краем планируют запустить движение судов на подводных крыльях.

В аэропорту Краснодара успешно провели аварийно-спасательные учения, что, по словам управляющей компании, подтверждает готовность авиаузла к открытию.

Владельца магазина «Стройматериалы» из станицы Северской Краснодарского края оштрафовали на 100 тыс. руб. за продажу цемента под маркой, схожей с брендом «Евроцемент Групп».

Сочинские полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который набросился на пассажирский автобус с лопатой на улице Яна Фабрициуса.

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